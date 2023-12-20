На Волині односельчани за власні кошти встановили меморіальну дошку загиблому Герою

Анатолію Швораку.



В суботу, 11 травня, на затишному подвір'ї приміщення школи села Радошинка син, дружина, сестри, брати, вся родина, вдячні односельці зібралися на відкриття меморіальної дошки, яка була виготовлена за ініціативи колективу місцевої школи односельчанином Героя, Сергієм Заболоцьким за власні кошти, пише



«Мені милішого місця на землі немає, як наша Радошинка» – так казав про рідне село загиблий Герой Анатолій Іванович Шворак.



За ініціативи родин загиблих ВГО «Об'єднання дружин і матерів Захисників України», за участь рідних, педагогів, однокласників, побратимів були виготовлені п’ять фотоброшур «Герой Шворак Анатолій Іванович», їх передали сім'ї Героя, сестрі Надії, школам Радошинки і Бузаки та в бібліотеку с. Радошинка. Фото-брошури виготовлені за кошти благодійників з села Радошинка Анатолія Бойчука і Володимира Панасюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сошичненській громаді відкрили меморіальну дошку загиблому 48-річному ГероюВ суботу, 11 травня, на затишному подвір'ї приміщення школи села Радошинка син, дружина, сестри, брати, вся родина, вдячні односельці зібралися на відкриття меморіальної дошки, яка була виготовлена за ініціативи колективу місцевої школи односельчанином Героя, Сергієм Заболоцьким за власні кошти, пише ГІТ «Мені милішого місця на землі немає, як наша Радошинка» – так казав про рідне село загиблий Герой Анатолій Іванович Шворак.За ініціативи родин загиблих ВГО «Об'єднання дружин і матерів Захисників України», за участь рідних, педагогів, однокласників, побратимів були виготовлені п’ять фотоброшур «Герой Шворак Анатолій Іванович», їх передали сім'ї Героя,, школам Радошинки і Бузаки та в бібліотеку с. Радошинка. Фото-брошури виготовлені за кошти благодійників з села Радошинка

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