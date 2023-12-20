На Волині односельчани за власні кошти встановили меморіальну дошку загиблому Герою

На Волині односельчани за власні кошти встановили меморіальну дошку загиблому Герою
У Сошичненській громаді відкрили меморіальну дошку загиблому 48-річному Герою Анатолію Швораку.

В суботу, 11 травня, на затишному подвір'ї приміщення школи села Радошинка син, дружина, сестри, брати, вся родина, вдячні односельці зібралися на відкриття меморіальної дошки, яка була виготовлена за ініціативи колективу місцевої школи односельчанином Героя, Сергієм Заболоцьким за власні кошти, пише ГІТ.

«Мені милішого місця на землі немає, як наша Радошинка» – так казав про рідне село загиблий Герой Анатолій Іванович Шворак.

За ініціативи родин загиблих ВГО «Об'єднання дружин і матерів Захисників України», за участь рідних, педагогів, однокласників, побратимів були виготовлені п’ять фотоброшур «Герой Шворак Анатолій Іванович», їх передали сім'ї Героя, сестрі Надії, школам Радошинки і Бузаки та в бібліотеку с. Радошинка. Фото-брошури виготовлені за кошти благодійників з села Радошинка Анатолія Бойчука і Володимира Панасюка.

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Теги: меморіальна дошка, герой
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