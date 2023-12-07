В «Укренерго» заявили, що можуть повернути погодинні відключення світла





Про це розповів глава «Укренерго» Володимир Кудрицький на брифінгу, - передає сайт



Він наголосив, що наразі обмеження застосовуються лише для бізнесу та промисловості, але влітку ситуація може змінитися.



«Зараз ще не найскладніша ситуація із тих, що можуть бути. Ми поки ще не бачили справжньої літньої спеки. І відповідно на максимум не використовуються споживачами системи кондиціювання. Також влітку менше ресурсів є у гідроелектростанцій (ГЕС), особливо у спекотні дні. І ще не досягла свого мінімуму потужність атомних електростанцій (АЕС). Тому на нас, безумовно, чекають виклики влітку. І вони будуть насамперед пов'язані з дефіцитом потужності через пошкодження електростанцій», – пояснив Кудрицький.

Усі ці фактори можуть призвести до того, що в енергосистемі України спостерігатиметься безперервний дефіцит струму протягом доби. У такому разі всій країні доведеться повернутися до погодинних відключень світла.



«У цій ситуації використовується інший графік. А саме сумно відомий усім нам графік погодинних відключень (ГПВ). Це коли «Укренерго» доводить до кожної області ліміт споживання, і обленерго разом з обласною адміністрацією розподіляють цей ліміт по кожному споживачеві, формуючи списки відключень. Тобто, інакше кажучи, якщо дефіцит погіршиться, то графіків обмежень промисловості може не вистачати, і тоді потрібно буде застосовувати графіки, в яких уже всі споживачі братимуть участь», – заявив Кудрицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українську енергетику чекає дуже непросте літо. Очікується, що споживання електроенергії зростатиме, а її виробництво, навпаки, падатиме. У такому разі може погіршитися дефіцит струму. Якщо це станеться, буде введено погодинні графіки відключень, які зачеплять не тільки промисловість, а й побутових споживачів.Про це розповів глава «Укренерго»на брифінгу, - передає сайт Патріоти України Він наголосив, що наразі обмеження застосовуються лише для бізнесу та промисловості, але влітку ситуація може змінитися.«Зараз ще не найскладніша ситуація із тих, що можуть бути. Ми поки ще не бачили справжньої літньої спеки. І відповідно на максимум не використовуються споживачами системи кондиціювання. Також влітку менше ресурсів є у гідроелектростанцій (ГЕС), особливо у спекотні дні. І ще не досягла свого мінімуму потужність атомних електростанцій (АЕС). Тому на нас, безумовно, чекають виклики влітку. І вони будуть насамперед пов'язані з дефіцитом потужності через пошкодження електростанцій», – пояснив Кудрицький.Усі ці фактори можуть призвести до того, що в енергосистемі України спостерігатиметься безперервний дефіцит струму протягом доби. У такому разі всій країні доведеться повернутися до погодинних відключень світла.«У цій ситуації використовується інший графік. А саме сумно відомий усім нам графік погодинних відключень (ГПВ). Це коли «Укренерго» доводить до кожної області ліміт споживання, і обленерго разом з обласною адміністрацією розподіляють цей ліміт по кожному споживачеві, формуючи списки відключень. Тобто, інакше кажучи, якщо дефіцит погіршиться, то графіків обмежень промисловості може не вистачати, і тоді потрібно буде застосовувати графіки, в яких уже всі споживачі братимуть участь», – заявив Кудрицький.

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