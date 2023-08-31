Волинянин з чоловіком потрапив у програму до відомого тікток блогера: відео «підірвало» соцмережу

Родіоном потрапив у програму до відомого блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих про вартість їхнього «луку».



За декілька днів відео набрало більше 2,3 млн переглядів, понад 5800 коментарів та 100 тисяч лайків, передає



Ніколас Карма запитав, скільки коштує одяг хлопців. Родіон був у взутті Calvin Klein за 3500 грн, костюмі-трійці за 100 доларів, пальто з секонду за вагу за 40 грн, сумка з секонду за 200 грн. Прикраси - дві каблучки по 20 грн і чотири вінтажні американські кольє по 100 євро.



Його чоловік з Волині розповів, скільки коштує його одяг. Кросівки та рюкзак йому надіслала мама, краватка за 56 гривень, штани 200 гривень з секонду, маринарка, сорочку Calvin Klein за 250 гривень, підтяжки 200 гривень та шарф.



Родіон розповів, що він переїхав з Донецька у Київ у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення чоловік евакуйовував родину у Львів, де і познайомився з коханим. Його чоловік з Волині, мешкає у Львові. Пара разом уже 2 роки.



У коментарях чоловіки отримали дуже багато хейту через їхню орієнтацію та стосунки. Проте є багато коментарів, де користувачі роблять парі компліменти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин разом з чоловікомпотрапив у програму до відомого блогера, який запитує у перехожих про вартість їхнього «луку».За декілька днів відео набрало більше 2,3 млн переглядів, понад 5800 коментарів та 100 тисяч лайків, передає ВСН Ніколас Карма запитав, скільки коштує одяг хлопців. Родіон був у взутті Calvin Klein за 3500 грн, костюмі-трійці за 100 доларів, пальто з секонду за вагу за 40 грн, сумка з секонду за 200 грн. Прикраси - дві каблучки по 20 грн і чотири вінтажні американські кольє по 100 євро.Його чоловік з Волині розповів, скільки коштує його одяг. Кросівки та рюкзак йому надіслала мама, краватка за 56 гривень, штани 200 гривень з секонду, маринарка, сорочку Calvin Klein за 250 гривень, підтяжки 200 гривень та шарф.Родіон розповів, що він переїхав з Донецька у Київ у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення чоловік евакуйовував родину у Львів, де і познайомився з коханим. Його чоловік з Волині, мешкає у Львові. Пара разом уже 2 роки.У коментарях чоловіки отримали дуже багато хейту через їхню орієнтацію та стосунки. Проте є багато коментарів, де користувачі роблять парі компліменти.

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