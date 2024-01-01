Захисники за добу ліквідували ще 1740 російських окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 1740 російських окупантів
Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,

- танків ‒ 7485 (+31),

- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42),

- артилерійських систем – 12487 (+15),

- РСЗВ – 1070 (+4),

- засоби ППО ‒ 797 (+0),

- літаків – 350 (+0),

- гелікоптерів – 325 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),

- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),

- кораблі / катери ‒ 26 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59),

- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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