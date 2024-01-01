Захисники за добу ліквідували ще 1740 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,



- танків ‒ 7485 (+31),



- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42),



- артилерійських систем – 12487 (+15),



- РСЗВ – 1070 (+4),



- засоби ППО ‒ 797 (+0),



- літаків – 350 (+0),



- гелікоптерів – 325 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),



- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),



- кораблі / катери ‒ 26 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59),



- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,- танків ‒ 7485 (+31),- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42),- артилерійських систем – 12487 (+15),- РСЗВ – 1070 (+4),- засоби ППО ‒ 797 (+0),- літаків – 350 (+0),- гелікоптерів – 325 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),- кораблі / катери ‒ 26 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59),- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).Дані уточнюються.

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