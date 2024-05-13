Путін замінив Шойгу для підтримки затяжної війни в Україні, – ISW

володимир путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони рф, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.



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Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони росії 12 травня, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.



На думку аналітиків, ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у росії переконливо свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.



Експерти додають: майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони росії, що перебуває в скрутному становищі.



"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", – ідеться у звіті.



Експерти додають, що заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.



ISW зазначає: раніше путін так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до путіна".



Окрім звільнення Патрушева, путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.



Ключові висновки ISW за 12 травня:



Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева. Ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у росії переконливо свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.



Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді і його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами ОПБ і з розробки безпілотників добре підготували його до того, щоб очолити апарат російського Міністерства оборони, який перебуває в скрутному становищі.



Заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого відсторонення високопоставлених співробітників силових структур шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.



Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) значною мірою є наслідком "мовчазної політики" Заходу, згідно з якою українські війська не можуть використовувати надані Заходом системи для завдання ударів по легітимних військових цілях на території росії.



Українські війська продовжують завдавати постійні удари по російській нафтовій та оборонно-промисловій інфраструктурі, що спонукає російських так званих військових блогерів скаржитися на явну і постійну нездатність російських військ захиститися від цих ударів.



Кілька німецьких політиків з різних політичних партій висловилися на підтримку використання систем протиповітряної оборони НАТО, розміщених у країнах-членах Альянсу, для збиття російських безпілотників над Західною Україною.



Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Липців і Вовчанська на півночі Харківської області.



Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін підкреслив, що російським військам все ще важко відбивати атаки українських безпілотників на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що правитель росіїробить заміни керівників, зокрема у Міноборони рф, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Путін замінивнана посаді міністра оборони росії 12 травня, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замістьНа думку аналітиків, ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у росії переконливо свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.Експерти додають: майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони росії, що перебуває в скрутному становищі."Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", – ідеться у звіті.Експерти додають, що заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.ISW зазначає: раніше путін так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до путіна".Окрім звільнення Патрушева, путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева. Ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у росії переконливо свідчать про те, що путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді і його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами ОПБ і з розробки безпілотників добре підготували його до того, щоб очолити апарат російського Міністерства оборони, який перебуває в скрутному становищі.Заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого відсторонення високопоставлених співробітників силових структур шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) значною мірою є наслідком "мовчазної політики" Заходу, згідно з якою українські війська не можуть використовувати надані Заходом системи для завдання ударів по легітимних військових цілях на території росії.Українські війська продовжують завдавати постійні удари по російській нафтовій та оборонно-промисловій інфраструктурі, що спонукає російських так званих військових блогерів скаржитися на явну і постійну нездатність російських військ захиститися від цих ударів.Кілька німецьких політиків з різних політичних партій висловилися на підтримку використання систем протиповітряної оборони НАТО, розміщених у країнах-членах Альянсу, для збиття російських безпілотників над Західною Україною.Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Липців і Вовчанська на півночі Харківської області.Колишній голова Роскосмосупідкреслив, що російським військам все ще важко відбивати атаки українських безпілотників на фронті.

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