На Волині поховають вбитого під час реабілітації у Німеччині 36-річного військового

Володимиром Козіним.



Наприкінці квітня військовий загинув від ножового поранення у Німеччині, де проходив лікування та реабілітацію, пише



У Локачах захисника поховають на прохання його сестри, яка виїхала з окупованої Каховки на Херсонщині і нині проживає на Волині, повідомили у громаді.



Кортеж із тілом військовослужбовця зустрінуть орієнтовно об 11:00. Військовослужбовця поховають на місцевому кладовищі у Локачах.



Що відомо про солдата Володимира Козіна



36-річний Володимир Козін служив у 122-му аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



За даними Каховської міської тергромади, Володимир народився у Каховці, мав двох дітей. Влітку 2022 року, виїхавши з окупованої території, став волонтером в гуманітарному штабі у Запоріжжі. Згодом добровольцем пішов у військо, брав участь у боях на Бахмутському напрямку.



В січні 2023 року боєць отримав перше поранення, після лікування повернувся на передову. Згодом було ще одне поранення — в боях за Білогорівку. Бійця відправили на лікування та реабілітацію у Німеччину.



Вбивство двох українських військоих у Мурнау



У суботу, 27 квітня 2024 року, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний Володимир Козін помер на місці, 23-річного військового з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Пізніше поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином росії. Він проживав недалеко від місця злочину.



У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН. У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 13 травня, в селищі Локачі на Волині прощатимуться із 36-річним солдатомНаприкінці квітня військовий загинув від ножового поранення у Німеччині, де проходив лікування та реабілітацію, пише Суспільне У Локачах захисника поховають на прохання його сестри, яка виїхала з окупованої Каховки на Херсонщині і нині проживає на Волині, повідомили у громаді.Кортеж із тілом військовослужбовця зустрінуть орієнтовно об 11:00. Військовослужбовця поховають на місцевому кладовищі у Локачах.36-річний Володимир Козін служив у 122-му аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.За даними Каховської міської тергромади, Володимир народився у Каховці, мав двох дітей. Влітку 2022 року, виїхавши з окупованої території, став волонтером в гуманітарному штабі у Запоріжжі. Згодом добровольцем пішов у військо, брав участь у боях на Бахмутському напрямку.В січні 2023 року боєць отримав перше поранення, після лікування повернувся на передову. Згодом було ще одне поранення — в боях за Білогорівку. Бійця відправили на лікування та реабілітацію у Німеччину.У суботу, 27 квітня 2024 року, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний Володимир Козін помер на місці, 23-річного військового з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Пізніше поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином росії. Він проживав недалеко від місця злочину.У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН. У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію