На Волині поховають вбитого під час реабілітації у Німеччині 36-річного військового

На Волині поховають вбитого під час реабілітації у Німеччині 36-річного військового
У понеділок, 13 травня, в селищі Локачі на Волині прощатимуться із 36-річним солдатом Володимиром Козіним.

Наприкінці квітня військовий загинув від ножового поранення у Німеччині, де проходив лікування та реабілітацію, пише Суспільне.

У Локачах захисника поховають на прохання його сестри, яка виїхала з окупованої Каховки на Херсонщині і нині проживає на Волині, повідомили у громаді.

Кортеж із тілом військовослужбовця зустрінуть орієнтовно об 11:00. Військовослужбовця поховають на місцевому кладовищі у Локачах.

Що відомо про солдата Володимира Козіна

36-річний Володимир Козін служив у 122-му аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За даними Каховської міської тергромади, Володимир народився у Каховці, мав двох дітей. Влітку 2022 року, виїхавши з окупованої території, став волонтером в гуманітарному штабі у Запоріжжі. Згодом добровольцем пішов у військо, брав участь у боях на Бахмутському напрямку.

В січні 2023 року боєць отримав перше поранення, після лікування повернувся на передову. Згодом було ще одне поранення — в боях за Білогорівку. Бійця відправили на лікування та реабілітацію у Німеччину.

Вбивство двох українських військоих у Мурнау

У суботу, 27 квітня 2024 року, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний Володимир Козін помер на місці, 23-річного військового з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Пізніше поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН. У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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