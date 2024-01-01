На Волині розшукали двох зниклих двійнят

На Волині розшукали двох зниклих двійнят
На Волині рятувальники разом з поліцейськими та місцевим населенням шукали двох зниклих діток.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

12 травня увечері в с. Обенижі Турійської громади Ковельського району пропали двійнята. Дівчинку й хлопчика 2021 р.н. рідні втратили з поля зору на власному подвір'ї - хвіртка була відчинена, поруч дорога, ставок, далі - канава, тож одразу забили на сполох.

За запитом Національної поліції о 22:18 до пошукових робіт залучено чергову варту рятувальників 17 ДПРЧ селища Турійськ, а також вільних від чергування співробітників служби 101, пошукові роботи тривали усю ніч.
На Волині розшукали двох зниклих двійнят

Рятувальники за допомогою човна розпочали оглядати місцеві водойми, інша частина вогнеборців розпочали пошукові роботи на території поблизу будинку. Крім того, оглядали місцевість поліцейські, місцеві жителі.

Близько опівночі за допомогою безпілотника працівники поліції виявили у полі дівчинку, рятувальники вирушили за заданими координатами. Дитина була жива, перебувала у полі більш як за півкілометра від дому. О 00:33 її передали батькам.

Від ДСНС залучалось 17 рятувальників, до роботи залучено БПЛА з тепловізором.
На Волині розшукали двох зниклих двійнят

О 08:54 працівники поліції за допомогою квадрокоптера з тепловізором помітили дитину біля залізничної колії, а місцеві мешканці першими дістались до хлопчика, фельдшер-рятувальник водолазного відділення оглянув дитину і надав першу допомогу, її передали медикам до карети швидкої для огляду. Життю дитини загрози немає.
На Волині розшукали двох зниклих двійнят
На Волині розшукали двох зниклих двійнят

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Теги: діти, Волинь
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