Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot

Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", - сказав прем`єр.

Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – підсумував Чолаку.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що його країна може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.

Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.

Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.

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Теги: Україна, росія, війна
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