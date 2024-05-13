Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot

Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку.



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Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.



"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", - сказав прем`єр.



Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).



"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – підсумував Чолаку.



Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що його країна може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.



Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.



Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.



Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Румуніїмає серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив румунський прем'єр-міністрПро це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країниможливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний."Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", - сказав прем`єр.Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT)."Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – підсумував Чолаку.Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що його країна може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.Після прохань президента Україниуряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони, Україна вже отримала ці ракети.

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