СБУ затримала агента фсб, який готував ракетні удари по Рівненщині

Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненщини.Про це у телеграмі повідомила СБУ.У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для ворожої атаки.Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони.У такий спосіб фігурант сподівався, у тому числі військових шпиталів.Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його «крок».Це дозволило убезпечити пункти дислокації Сил оборони і «на гарячому» затримати фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони.За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного «управління фсб в Криму та м. Севастополь».Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно «активувала» свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь рф.Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.