«Зливав» росіянам дані про військовий аеродром: зрадник з Луцька отримав 12 років тюрми

«Зливав» росіянам дані про військовий аеродром: зрадник з Луцька отримав 12 років тюрми
За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе зрадник, який «зливав» російським спецслужбам дані про Луцький військовий аеродром.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав зрадник, якого у 2020 році завербував резидент спецслужб рф.

За даними слідства, зрадник «зливав» інформацію про Луцький військовий аеродром. Для збору таких даних ексвійськовий намагався поновити контакти з колишніми та діючими військовослужбовцями аеродрому.

Зловмисник вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі.

Усі зібрані дані він через встановлені канали зв’язку передавав агенту рф - ексльотчику, завербованому ворожими спецслужбами.

Останнього контррозвідники затримали у березні 2020 року на кордоні при спробі втечі. Згодом він був засуджений за державну зраду до 14 років позбавлення волі.

У квітні цього року Луцький міськрайонний суд виніс вирок і нашому фігуранту - поплічнику державного зрадника.

Суд першої інстанції визнав лучанина винуватим за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 111 (пособництво у державній зраді) Кримінального кодексу України. Зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Луцьк, зрадник, аеродром
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