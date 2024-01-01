Українські захисники ліквідували ще майже 1000 окупантів

Українські захисники ліквідували ще майже 1000 окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 477 430 осіб.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,

- танків ‒ 7418 (+13) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,

- артилерійських систем – 12317 (+30) од,

- РСЗВ – 1057 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

- літаків – 349 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,

- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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