Українські захисники ліквідували ще майже 1000 окупантів
Сьогодні, 10:50
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 477 430 осіб.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
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