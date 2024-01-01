Українські захисники ліквідували ще майже 1000 окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,



- танків ‒ 7418 (+13) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,



- артилерійських систем – 12317 (+30) од,



- РСЗВ – 1057 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,



- літаків – 349 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),



- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,



- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 477 430 осіб.Про це інформує Генштаб.- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,- танків ‒ 7418 (+13) од,- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,- артилерійських систем – 12317 (+30) од,- РСЗВ – 1057 (+0) од,- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,- літаків – 349 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію