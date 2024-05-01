У Польщі на кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ

У Польщі на кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ
У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали дезертира з російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом Лукашенка.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

За даними радіостанції, затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі і без зброї та намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

У солдата були знайдені російські військові документи, в тому числі контракт з армією, який передбачає участь у військових діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом Александра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

41-річного росіянина зараз перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі при спробі перетнути кордон.

Нагадаємо, днями суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.

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Теги: росія, дезертир, Польща
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