Масована ракетна атака: росіяни влучили в об’єкт генерації енергії на Львівщині

Масована ракетна атака: росіяни влучили в об’єкт генерації енергії на Львівщині
Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", - йдеться в повідомленні.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих.

Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - додав Козицький.

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Теги: Росія, Україна, війна, Львівщина
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