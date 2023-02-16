Масована ракетна атака: росіяни влучили в об’єкт генерації енергії на Львівщині





Про це Максим Козицький.



"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", - йдеться в повідомленні.



Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.



"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.



Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих.



Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - додав Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.Про це повідомив голова ОВА"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", - йдеться в повідомленні.Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі."Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих.Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - додав Козицький.

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