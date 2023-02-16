Масована ракетна атака: росіяни влучили в об’єкт генерації енергії на Львівщині
Сьогодні, 10:10
Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", - йдеться в повідомленні.
Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.
"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.
Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих.
Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - додав Козицький.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", - йдеться в повідомленні.
Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.
"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.
Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих.
Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - додав Козицький.
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