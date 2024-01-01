Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою
Сьогодні, 09:50
Внаслідок масованої атаки рф на енергетичні об'єкти України 8 травня у Нововолинській громаді, яка межує з Львівщиною, частково відсутнє світло, є проблеми із водопостачанням.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Телефоном інформацію Суспільному також підтвердила начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк. З її слів, "прильотів" на Волині не було, але проблеми з електропостачанням наразі відчули майже усі мешканці громади.
Як зазначив міський голова, система водопостачання в місті наразі працює завдяки генераторам.
Що відомо про масовану атаку рф 8 травня
Вночі 8 травня росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рф атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Телефоном інформацію Суспільному також підтвердила начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк. З її слів, "прильотів" на Волині не було, але проблеми з електропостачанням наразі відчули майже усі мешканці громади.
Як зазначив міський голова, система водопостачання в місті наразі працює завдяки генераторам.
Що відомо про масовану атаку рф 8 травня
Вночі 8 травня росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рф атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 8 травня
Сьогодні, 09:39
Окупанти вночі атакували об’єкти енергетики в 7 областях
Сьогодні, 09:15
Вночі росія запустила по Україні 55 ракет та понад 20 дронів
Сьогодні, 09:00