Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою

Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою
Внаслідок масованої атаки рф на енергетичні об'єкти України 8 травня у Нововолинській громаді, яка межує з Львівщиною, частково відсутнє світло, є проблеми із водопостачанням.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Телефоном інформацію Суспільному також підтвердила начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк. З її слів, "прильотів" на Волині не було, але проблеми з електропостачанням наразі відчули майже усі мешканці громади.

Як зазначив міський голова, система водопостачання в місті наразі працює завдяки генераторам.

Що відомо про масовану атаку рф 8 травня

Вночі 8 травня росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рф атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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