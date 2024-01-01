Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою

масованої атаки рф на енергетичні об'єкти України 8 травня у Нововолинській громаді, яка межує з Львівщиною, частково відсутнє світло, є проблеми із водопостачанням.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Телефоном інформацію Катерина Бонюк. З її слів, "прильотів" на Волині не було, але проблеми з електропостачанням наразі відчули майже усі мешканці громади.



Як зазначив міський голова, система водопостачання в місті наразі працює завдяки генераторам.



Що відомо про масовану атаку рф 8 травня



Вночі 8 травня росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.



За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рф атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.



У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ВнаслідокУкраїни 8 травня у Нововолинській громаді, яка межує з Львівщиною, частково відсутнє світло, є проблеми із водопостачанням.Про це повідомив Нововолинський міський голова. Телефоном інформацію Суспільному також підтвердила начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради. З її слів, "прильотів" на Волині не було, але проблеми з електропостачанням наразі відчули майже усі мешканці громади.Як зазначив міський голова, система водопостачання в місті наразі працює завдяки генераторам.Вночі 8 травня росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рф атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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