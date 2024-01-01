Окупанти вночі атакували об’єкти енергетики в 7 областях
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 8 травня війська рф здійснили масовану атаку на українську енергетику.
Про це пише Громадське з посиланням на Міненерго.
Так, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що росіяни також цілили по інфраструктурі в Київській області.
В «Укренерго» повідомили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.
Наслідки ще уточнюються. Утім, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.
«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», — закликав міністр енергетики Герман Галущенко.
Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що унаслідок атаки на область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також травмовано 8-річну дитину. Руйнувань зазнали, попередньо, 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Громадське з посиланням на Міненерго.
Так, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що росіяни також цілили по інфраструктурі в Київській області.
В «Укренерго» повідомили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.
Наслідки ще уточнюються. Утім, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.
«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», — закликав міністр енергетики Герман Галущенко.
Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що унаслідок атаки на область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також травмовано 8-річну дитину. Руйнувань зазнали, попередньо, 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через масований обстріл України в місті на Волині перебої з електропостачанням і водою
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 8 травня
Сьогодні, 09:39
Окупанти вночі атакували об’єкти енергетики в 7 областях
Сьогодні, 09:15
Вночі росія запустила по Україні 55 ракет та понад 20 дронів
Сьогодні, 09:00
На Волині понад два місяці розшукують 17-річну дівчину
Сьогодні, 08:25