Окупанти вночі атакували об’єкти енергетики в 7 областях





Про це пише



Так, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.



Президент Володимир Зеленський уточнив, що росіяни також цілили по інфраструктурі в Київській області.



В «Укренерго» повідомили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.



Наслідки ще уточнюються. Утім, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.



«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», — закликав міністр енергетики Герман Галущенко.



Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що унаслідок атаки на область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також травмовано 8-річну дитину. Руйнувань зазнали, попередньо, 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 8 травня війська рф здійснили масовану атаку на українську енергетику.Про це пише Громадське з посиланням на Міненерго.Так, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.Президентуточнив, що росіяни також цілили по інфраструктурі в Київській області.В «Укренерго» повідомили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.Наслідки ще уточнюються. Утім, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», — закликав міністр енергетикиОчільник Кіровоградської ОВА повідомив, що унаслідок атаки на область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також травмовано 8-річну дитину. Руйнувань зазнали, попередньо, 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

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