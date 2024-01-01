Вночі росія запустила по Україні 55 ракет та понад 20 дронів





Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.



Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:



1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ.);



2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);



4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);



45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія Каспійського моря);



1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);



2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);



21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл., РФ.).



До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:



33 крилаті ракети Х-101/Х-555;



4 крилаті ракети «Калібр»;



2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;



20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».



"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – додав Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ.);2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія Каспійського моря);1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл., РФ.).До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.33 крилаті ракети Х-101/Х-555;4 крилаті ракети «Калібр»;2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»."Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – додав Олещук.

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