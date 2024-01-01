До волинського Фаберже завітав Ukraїner. ВІДЕО

Анатолія Бойка.



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Традиція прикрашати великоднє яйце різними орнаментами — прадавня. Воно символізує життя, світобудову, а орнаменти й техніки виконання різняться залежно від регіону: є крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки. Володимирчанин Анатолій Бойко придумав свій спосіб декорувати — металом, завдяки чому став відомим на весь світ, – зазначають у проєкті «Ukraїner».



Майстер з Володимира розповів про свою унікальну техніку з різблення яєчної шкарлупи, завдяки якій став відомим на весь світ. Як почав оздоблювати її металом і дорогоцінним камінням. Він працює з природнім матеріалом, справжнім яйцем (курячим, гусячим, страусиним та навіть перепелиним), тільки замість воску та фарби використовує метал. Декорувати яйця майстер почав із 2009 року. А ідея нової техніки спала на думку, коли друг взяв його «на слабо». Хоча вийшло далеко не з першого разу, зіпсувалась не одна сотня яєць.



«Ну перші попитки, я був дійсно розчарований. Скільки я злився, скільки всього. Не один кошик яєць перебив. Но не здався», – розповідає майстер.



Над одним виробом Анатолій працює від декількох днів до пів року. Каже, яєчна шкарлупа – надзвичайно крихка, потребує особливої обережності. Тому майстер використовує для роботи стоматологічну бормашинку, а також ювелірні алмазні бури. Деякі деталі й інструменти він виготовляє власноруч.



«Один рух чуть неправильно і вже все. Коли я уже все це порізав, у мене є спеціальний крючок. Я їх сам виготовляю із професійних спиць гоночних велосипедів. Там сталь дуже потужна. І ними вичищаю плівку, заусенця, з внутрішньої сторони шкарлупи. Тоді або так лишити, або підставку і покрити лаком», – ділиться секретами майстер.



Певну кількість своїх виробів він передає на зберігання в музей та на аукціони для ЗСУ. Анаталоій Бойко регулярно проводить безкоштовні екскурсії у своїй мистецькій студії. Його роботи експонують по всьому світу.



Нагадаємо, минулого року заслуженого майстра народної творчості, тричі рекордсмена України та світу Анатолія Бойка з Володимира, який відомий завдяки своїм унікальним виробам із яєчної шкаралупи як «волинський Фаберже», вшанували черговою нагородою. Митець отримав Всесвітній Орден Зірки «Кредо». У 2019 році він отримав звання почесного жителя міста. Його творчість визнали світовим надбанням людства. Техніка розпису металом по яєчній шкаралупі виявилася унікальною й досі невідомою в жодній країні.



До великої війни майстер хотів зробити 35 тисяч отворів на гусячому яйці.



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