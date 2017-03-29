На Волині понад два місяці розшукують 17-річну дівчину
Сьогодні, 08:25
На Волині продовжуються пошуки зниклої 17-річної Аліни Божко. До розшуків долучається чимала кількість людей. А правоохоронці роблять усе можливе, аби знайти неповнолітню дівчину.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Як повідомив журналістам начальник Камінь-Каширського відділення поліції В'ячеслав Мартинюк, пошуки зниклої тривають щоденно.
«Пошуки проходять щоденно. На території є болота, які не можна було пройти людським ресурсом, у зв'язку з тим, що була волога погода. Це було небезпечно для людей, які брали участь у пошуках: поліцейських і військових. Зараз ми продовжуємо пошуки в тих місцевостях, де ми не мали можливості. Відпрацьовуємо усі можливі версії її зникнення. Пошуки будуть тривати до того моменту, поки ми не встановимо істину в даному кримінальному провадженні», – зазначив він.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Як повідомив журналістам начальник Камінь-Каширського відділення поліції В'ячеслав Мартинюк, пошуки зниклої тривають щоденно.
«Пошуки проходять щоденно. На території є болота, які не можна було пройти людським ресурсом, у зв'язку з тим, що була волога погода. Це було небезпечно для людей, які брали участь у пошуках: поліцейських і військових. Зараз ми продовжуємо пошуки в тих місцевостях, де ми не мали можливості. Відпрацьовуємо усі можливі версії її зникнення. Пошуки будуть тривати до того моменту, поки ми не встановимо істину в даному кримінальному провадженні», – зазначив він.