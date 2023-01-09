Картину з луцькою прикордонницею, яка пройшла російський полон, покажуть у Парижі та Нью-Йорку. ФОТО

Українським Героям та Героїням присвятили масштабний мистецький проєкт Nezlamni.UA, який об’єднає живопис, літературу та музику, щоб розповісти про їхню звитягу не тільки в Україні, а й на весь світ – від Парижа до Нью-Йорка.Героїнею проєкту також стала й прикордонниця Волинського загону. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Повномасштабне вторгнення військовослужбовцю застало в Маріуполі. Вона проходила службу на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, фельдшера відділу прикордонної служби «Сартана». Разом з іншими військовими мужньо тримала оборону міста Маріуполя, рятувала життя побратимів. Пройшла російський полон.Серцем проєкту є серія з 24 картин, що присвячена усім, хто допомагає вистояти у цей час – парамедикам, військовим, рятівникам, працівникам комунальних служб та іншим героям та героїням. Спочатку виставка цих картин буде показана у 5 найбільших містах України, а потім - за кордоном, на відомих мистецьких майданчиках Європи та США.1 травня 2024 року у Львові відбулася пресконференція та виставка з нагоди презентації мистецького проєкту Nezlamni.UA Благодійного фонду «Культура.UA». Основною темою пресконференції, що відбулася у Палаці мистецтв, стало обговорення питань мистецтва під час війни. Говорили про те, як культура може допомогти у здоланні ворога у цілому, та як проєкт Nezlamni.UA фіксує сучасних героїв та героїнь на полотнах українських художників та перетворює це на інструмент культурної дипломатії.Одне з полотен присвячене прикордонниці – захисниці Маріуполя, яка пройшла жахи російського полону та повернулася, зберігши своє внутрішнє світло та продовжує службу у Волинському прикордонному загоні.«24 лютого у мене був вибір: покинути місто Маріуполь або лишитися. Свій вибір я зробила усвідомлено і виважено. На другий день, і ще через день, у мене була можливість переосмислити ситуацію і все-таки втекти – жодних ілюзій щодо подальшого розвитку подій не було: я знала, що це буде за боротьба. Інша справа – апріорі не можеш знати що таке пекло, доки не побуваєш там. Приймаючи рішення бути потрібною, захищаючи свою державу, я поставила на кін найдорожче, я була готова віддати своє життя. Це не пафосні слова. Якби була можливість відмотати час назад, я б усе зробила так само. Тому під час полону мене тривожили дві речі: мої рідні, я б не хотіла, щоб вони втрачали здоров'я своїм хвилюванням за мене, і друге – що відбувається з Україною? Ті події, які розгорнулися в Маріуполі – суцільне жахіття і я хотіла, аби самопожертва тисяч людей, які віддали свої життя, захищаючи країну – не була даремною.Проєкт Nezlamni.UA мовою живопису розповідає історії незламних українців. Серед них – моя історія захисту Маріуполя і ворожого полону. У кожного з героїв своє джерело незламності. Моє – ненависть до ворога», - зазначила Людмила.Автором портрета є відомий художник. Він з особливою винятковістю пройнявся історією героїні та не приховував: писати портрет такої визначної людини – велика відповідальність.«Ми й уявити не можемо що за її плечима… Людмила Кравчук – справді мужня людина. Мужність для мене і в тому, що після усіх тих випробувань та жахів, вона зберігає та примножує світло всередині себе. Дарує посмішку та свою енергію іншим. Стільки позитиву в її очах. Тільки схилятися низько і вклонятися – за усе, що вона зробила для України, і окремо – за неймовірну вроду зсередини та ззовні. Такими можуть бути дійсно тільки українки».