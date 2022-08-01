На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям. ФОТО

У селі Череваха відбулося відкриття на будівлі місцевої гімназії меморіальних дошок в пам'ять колишніх учнів, загиблих воїнів, односельців:таПро це повідомляють у Маневицькій селищній раді.Вшанувати пам’ять Героїв прийшли рідні, близькі, друзі полеглих воїнів, представники місцевої влади, учні та вчителі ліцею, небайдужі жителі громади.Право відкрити меморіальні дошки було надано рідним Героїв.Зі словами глибокої скорботи до присутніх звернулися Маневицький селищний голова, староста сіл Череваха та Софіянівка, директор Черевахівської гімназії. Вони підкреслили, що Герої, чиї імена тепер увічнено на меморіальних дошках, не лише служили своїй країні, а й внесли значний вклад у майбутню Перемогу над ненависним агресором. Вони стали символом мужності, відданості та самопожертви, виявивши найвищі якості людської сутності.Загиблих воїнів вшанували тематичною програмою, яку підготували учні школи. Були розповіді про мирне життя Героїв, про їх військові будні, про те, що стати на захист України їх спонукала щира любов до рідної землі, почуття обов'язку захищати свою родину та свою країну. Та найбільш емоційним моментом були виступи родичів загиблих, які поділилися своїми спогадами та враженнями про тих, кого вони втратили. Їхні слова були повні болю, але водночас сповнені гордості за героїчний вчинок своїх рідних.Настоятель місцевого храму освятив меморіальні дошки та помолився за усіх мужніх воїнів.На завершення заходу присутні поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті перед усіма мужніми захисниками.