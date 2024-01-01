Як позбутися свербежу від укусів комарів та мошок
Сьогодні, 01:15
Комарі стають справжнім випробуванням для багатьох у теплу пору року. Укус комара в більшості призводить до почервоніння на місці укусу та свербіж.
Є кілька дієвих способів, як позбутися свербежу після укусу комара, - пише Gazeta ua.
Сода
Проста сода може стати прекрасним засобом проти сверблячки і неприємних відчуттів. Для цього потрібно взяти половину склянки води і розвести в ній ложку звичайної соди. Після того, як засіб розчиниться, потрібно обробити ним вату.
Прикладаємо до потрібної ділянки шкіри та чекаємо на завершення неприємних відчуттів.
Ромашка
Ця рослина в цілому надає позитивний стан на шкіру, а також має досить виражений антибактеріальний ефект. Подолає ромашка і свербіж.
Спочатку потрібно дві ложки квіток залити склянкою води. Потім чекаємо, коли ромашка настоїться. Після цього обробляємо цим засобом шкіру.
Обидва методи підходять і для дітей.
Оцтовий розчин
Розчиніть 9-відсотковий оцет з водою з розрахунку 1 до 1. Змочіть цим розчином ватний диск, вату чи марлю та протріть те місце, де вкусив комар. За хвилин 10 свербіж зникне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Є кілька дієвих способів, як позбутися свербежу після укусу комара, - пише Gazeta ua.
Сода
Проста сода може стати прекрасним засобом проти сверблячки і неприємних відчуттів. Для цього потрібно взяти половину склянки води і розвести в ній ложку звичайної соди. Після того, як засіб розчиниться, потрібно обробити ним вату.
Прикладаємо до потрібної ділянки шкіри та чекаємо на завершення неприємних відчуттів.
Ромашка
Ця рослина в цілому надає позитивний стан на шкіру, а також має досить виражений антибактеріальний ефект. Подолає ромашка і свербіж.
Спочатку потрібно дві ложки квіток залити склянкою води. Потім чекаємо, коли ромашка настоїться. Після цього обробляємо цим засобом шкіру.
Обидва методи підходять і для дітей.
Оцтовий розчин
Розчиніть 9-відсотковий оцет з водою з розрахунку 1 до 1. Змочіть цим розчином ватний диск, вату чи марлю та протріть те місце, де вкусив комар. За хвилин 10 свербіж зникне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Україна вийшла у фінал Євробачення-2024
Сьогодні, 01:57
Як позбутися свербежу від укусів комарів та мошок
Сьогодні, 01:15
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Євробачення: Jerry Heil та alyona alyona після виступу подякували за підтримку України
07 травень, 23:08