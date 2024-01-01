Як позбутися свербежу від укусів комарів та мошок

Комарі стають справжнім випробуванням для багатьох у теплу пору року. Укус ко­мара в більшості призводить до почервоніння на місці укусу та свер­біж.Є кілька дієвих способів, як позбутися свербежу після укусу комара, - пише Gazeta ua.Проста сода може стати прекрасним засобом проти сверблячки і неприємних відчуттів. Для цього потрібно взяти половину склянки води і розвести в ній ложку звичайної соди. Після того, як засіб розчиниться, потрібно обробити ним вату.Прикладаємо до потрібної ділянки шкіри та чекаємо на завершення неприємних відчуттів.Ця рослина в цілому надає позитивний стан на шкіру, а також має досить виражений антибактеріальний ефект. Подолає ромашка і свербіж.Спочатку потрібно дві ложки квіток залити склянкою води. Потім чекаємо, коли ромашка настоїться. Після цього обробляємо цим засобом шкіру.Обидва методи підходять і для дітей.Розчиніть 9-відсотковий оцет з водою з розрахунку 1 до 1. Змочіть цим розчином ватний диск, вату чи марлю та протріть те місце, де вкусив комар. За хвилин 10 свербіж зникне.