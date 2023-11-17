Україна вийшла у фінал Євробачення-2024
Сьогодні, 01:57
У шведському Мальме у вівторок, 7 травня завершився перший півфінал Євробачення 2024, де виступали представниці України Alyona Alyonaі Jerry Heil з піснею Teresa& Maria. Представниці України вибороли право представляти державу у фіналі.
Отже, наступний виступ українських співачок відбудеться 11 травня, - пише Кореспондент.
Загалом за результатами голосування першого півфіналу, місце у гранд-фіналі вибороли артисти з десяти країн. Представники ще п’яти країн залишають конкурс.
Так, за підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал пройшли представники наступних країн:
Сербія | TEYA DORA – Ramonda
Португалія | iolanda – Grito
Словенія | Raiven – Veronika
Україна| alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»
Литва| Silvester Belt – Luktelk
Фінляндія| Windows95man – No Rules!
Хорватія| Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
Кіпр| Silia Kapsis – Liar
Ірландія| Bambie Thug – Doomsday Blue
Люксембург | TALI – Fighter
За бортом конкурсу залишилися: Австралія, Польща, Молдова, Азербайджан та Ісландія.
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Отже, наступний виступ українських співачок відбудеться 11 травня, - пише Кореспондент.
Загалом за результатами голосування першого півфіналу, місце у гранд-фіналі вибороли артисти з десяти країн. Представники ще п’яти країн залишають конкурс.
Так, за підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал пройшли представники наступних країн:
Сербія | TEYA DORA – Ramonda
Португалія | iolanda – Grito
Словенія | Raiven – Veronika
Україна| alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»
Литва| Silvester Belt – Luktelk
Фінляндія| Windows95man – No Rules!
Хорватія| Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
Кіпр| Silia Kapsis – Liar
Ірландія| Bambie Thug – Doomsday Blue
Люксембург | TALI – Fighter
За бортом конкурсу залишилися: Австралія, Польща, Молдова, Азербайджан та Ісландія.
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