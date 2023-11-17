Україна вийшла у фінал Євробачення-2024





Отже, наступний виступ українських співачок відбудеться 11 травня, - пише Кореспондент.



Загалом за результатами голосування першого півфіналу, місце у гранд-фіналі вибороли артисти з десяти країн. Представники ще п’яти країн залишають конкурс.



Так, за підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал пройшли представники наступних країн:



Сербія | TEYA DORA – Ramonda

Португалія | iolanda – Grito

Словенія | Raiven – Veronika

Україна| alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»

Литва| Silvester Belt – Luktelk

Фінляндія| Windows95man – No Rules!

Хорватія| Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Кіпр| Silia Kapsis – Liar

Ірландія| Bambie Thug – Doomsday Blue

Люксембург | TALI – Fighter



За бортом конкурсу залишилися: Австралія, Польща, Молдова, Азербайджан та Ісландія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У шведському Мальме у вівторок, 7 травня завершився перший півфінал Євробачення 2024, де виступали представниці України Alyona Alyonaі Jerry Heil з піснею Teresa& Maria. Представниці України вибороли право представляти державу у фіналі.Отже, наступний виступ українських співачок відбудеться 11 травня, - пише Кореспондент.Загалом за результатами голосування першого півфіналу, місце у гранд-фіналі вибороли артисти з десяти країн. Представники ще п’яти країн залишають конкурс.Так, за підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал пройшли представники наступних країн:Сербія | TEYA DORA – RamondaПортугалія | iolanda – GritoСловенія | Raiven – VeronikaУкраїна| alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»Литва| Silvester Belt – LuktelkФінляндія| Windows95man – No Rules!Хорватія| Baby Lasagna – Rim Tim Tagi DimКіпр| Silia Kapsis – LiarІрландія| Bambie Thug – Doomsday BlueЛюксембург | TALI – FighterЗа бортом конкурсу залишилися: Австралія, Польща, Молдова, Азербайджан та Ісландія.

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