Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО

Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО
У Луцьку для українських захисників придбали і передали велику партію позашляховиків Mitsubishi L 200. За кошти громади нещодавно було закуплено 13 нових автомобілів.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

4 автомобілі напередодні Великодніх свят уже доставили на схід України. Інші 9 пікапів 7 травня, також підготовили до відправлення у зону бойових дій.

“Ці автомобілі вже давно зарекомендували себе з позитивного боку, – повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. – Вони відрізняються надійністю, економним і водночас достатньо потужним дизельним двигуном. Тому, думаю, що нарікань від військових не буде. Принаймні минулого тижня, коли ми передавали перші чотири машини, наші захисники були дуже задоволені”.

За словами міського голови, чотири транспортних засоби напередодні Великодня отримали бійці 100-ї ОМБр, 14-ї ОМБр та загону спецпризначення “Любарт”. Пікапи, які міський голова оглянув сьогодні, невдовзі вирушать на Запорізький, Авдіївський, Куп’янський, Лиманський та Бахмутський напрямки, де зараз є найбільша потреба в такій техніці.



Як повідомив міський голова, у бюджеті Луцької міської територіальної громади на підтримку ЗСУ у 2024 році передбачено 500 млн грн. З них: 200 млн грн уже використано для допомоги армії. “Але запити від військових частин ми отримуємо постійно, тому плануємо і в подальшому закупляти такі автомобілі та передавати їх військовим”, – зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, ЗСУ, війна
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