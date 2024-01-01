Євробачення: Jerry Heil та alyona alyona після виступу подякували за підтримку України

Євробачення: Jerry Heil та alyona alyona після виступу подякували за підтримку України
Представниці України на Євробаченні 2024 виступили на сцені першого півфіналу Євробачення 2024. Зі сцени Jerry Heil та alyona alyona подякували європейцям за підтримку України.

Втретє України виступає у Євробаченні в умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України. В кінці свого виступу українські конкурсантки подякували Європі і європейцям за підтримку, які вони отримають протягом цих трьох конкурсі у 2022, 2023 і 2024 роках, - пише NV.

«Дякую за підтримку України. Thank you for supporting Ukraine», — вигукнули Jerry Heil та alyona alyona в кінці виступу.

Нагадуємо, режисеркою виступу стала українка Таню Муіньо, дворазова номінантка на премію Греммі в номінації Найкращий режисер.

Українки виступили у першому півфіналі під номером 5. Загалом за право потрапити у гранд-фінал змагаються представники 15 країн.

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Теги: Jerry Heil, alyona alyona, Євробачення
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