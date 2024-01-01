Євробачення: Jerry Heil та alyona alyona після виступу подякували за підтримку України
Сьогодні, 23:08
Представниці України на Євробаченні 2024 виступили на сцені першого півфіналу Євробачення 2024. Зі сцени Jerry Heil та alyona alyona подякували європейцям за підтримку України.
Втретє України виступає у Євробаченні в умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України. В кінці свого виступу українські конкурсантки подякували Європі і європейцям за підтримку, які вони отримають протягом цих трьох конкурсі у 2022, 2023 і 2024 роках, - пише NV.
«Дякую за підтримку України. Thank you for supporting Ukraine», — вигукнули Jerry Heil та alyona alyona в кінці виступу.
Нагадуємо, режисеркою виступу стала українка Таню Муіньо, дворазова номінантка на премію Греммі в номінації Найкращий режисер.
Українки виступили у першому півфіналі під номером 5. Загалом за право потрапити у гранд-фінал змагаються представники 15 країн.
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Втретє України виступає у Євробаченні в умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України. В кінці свого виступу українські конкурсантки подякували Європі і європейцям за підтримку, які вони отримають протягом цих трьох конкурсі у 2022, 2023 і 2024 роках, - пише NV.
«Дякую за підтримку України. Thank you for supporting Ukraine», — вигукнули Jerry Heil та alyona alyona в кінці виступу.
Нагадуємо, режисеркою виступу стала українка Таню Муіньо, дворазова номінантка на премію Греммі в номінації Найкращий режисер.
Українки виступили у першому півфіналі під номером 5. Загалом за право потрапити у гранд-фінал змагаються представники 15 країн.
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