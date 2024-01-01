У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна увійшла в трійку





Фінал конкурсу відбувся ввечері 11 травня на Malmö Arena, пише



Вони отримали загалом 591 бал.



Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли 3 місце, набравши 453 бали: 146 від журі та 307 від глядачів.



Фінальна п'ятірка артистів на "Євробаченні-2024"

Що відомо про Nemo

Nemo (справжнє ім'я Немо Меттлер) народилися у Швейцарії, в місті Біль, у 1999 році.



Зараз їм 24 роки, і вони з раннього дитинства демонстрували свій талант до музики, граючи на скрипці, піаніно та барабанах.



Nemo є небінарною особою та використовує займенники they/them (вони/їх).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На "Євробаченні-2024" у Мальме перемогли представники Швейцарії Nemo з піснею The Code. Це перша небінарна особа, яка перемогла у конкурсі.Фінал конкурсу відбувся ввечері 11 травня на Malmö Arena, пише Суспільне Вони отримали загалом 591 бал.Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли 3 місце, набравши 453 бали: 146 від журі та 307 від глядачів.Фінальна п'ятірка артистів на "Євробаченні-2024"Що відомо про NemoNemo (справжнє ім'я Немо Меттлер) народилися у Швейцарії, в місті Біль, у 1999 році.Зараз їм 24 роки, і вони з раннього дитинства демонстрували свій талант до музики, граючи на скрипці, піаніно та барабанах.Nemo є небінарною особою та використовує займенники they/them (вони/їх).

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