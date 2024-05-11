Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25
Сьогодні, 04:07
Російські окупаційні війська втратили ще один штурмовик Су-25.
Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, пише LB.ua.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25. По цілі теж відпрацювали зенітники 110 бригади.
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Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, пише LB.ua.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25. По цілі теж відпрацювали зенітники 110 бригади.
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