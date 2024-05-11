Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25

Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25
Російські окупаційні війська втратили ще один штурмовик Су-25.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, пише LB.ua.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25. По цілі теж відпрацювали зенітники 110 бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25
Сьогодні, 04:07
Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»
Сьогодні, 02:02
У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна увійшла в трійку
Сьогодні, 01:55
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
11 травень, 23:11
Схожі новини
Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами» Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»
Сьогодні, 02:02
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
11 травень, 23:11
Німецькі політики пропонують збивати російські дрони на заході України силами НАТО Німецькі політики пропонують збивати російські дрони на заході України силами НАТО
11 травень, 22:31
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
11 травень, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25
Сьогодні, 04:07
 0
Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»
Сьогодні, 02:02
 0
У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія, Україна увійшла в трійку
Сьогодні, 01:55
 0
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
11 травень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8