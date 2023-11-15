Кардіологиня з Луцька розповіла про небезпеку гіпертонії і як від неї вберегтися
Сьогодні, 08:17
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен четвертий чоловік та кожна п’ята жінка у світі страждають на гіпертонію, або як всі звикли казати “мають підвищений артеріальний тиск”. В Україні, за даними загальнонаціонального дослідження третина населення мала підвищений артеріальний тиск, гіпертензію або приймала препарати для зниження тиску.
До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією Суспільне поспілкувалося з завідувачкою кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Вікторією Мартинюк. Лікарка дала поради, на що звернути увагу людям та як правильно діяти при високому тиску.
Що таке артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія — це хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням артеріального тиску вище 140 на 90 мм рт. ст. Зі слів Вікторії Мартинюк, підвищений тиск — найрозповсюдженіше серцево-судинне захворювання і стосується 35 % дорослого населення.
"Серцево-судинні захворювання уже багато років поспіль займають перше місце в структурі загальної смертності. Артеріальна гіпертензія та атеросклероз – основні, головні чинники серцево-судинних подій. 40% пацієнтів не знають про те, що вони мають артеріальну гіпертензію. Лише 45% лікується з приводу артеріальної гіпертензії, і лише 14 % досягаються нормованого артеріального тиску", — зазначила завідувачка кардіологічного відділення.
Симптоми артеріальної гіпертензії
Зазвичай артеріальна гіпертензія минає на початках безсимптомно. "Недарма її називають "тихим убивцею", лише тоді, коли з’являються перші симптоми, а це говорить про те, що йде ураження органів – мішеней, зокрема судинок мозку, серця, очей і нирок", — говорить лікарка.
До основних проявів хвороби належать: головний біль, запаморочення, потемніння в очах, шум у вухах, задишка при ходьбі і набряки ніг.
Чому артеріальна гіпертензія небезпечна
"Артеріальна гіпертензія заводить каскад негативних реакцій в органах-мішенях, якщо цей каскад заводиться в судинах мозку, то енцефалопатія що прогресує приводить до інсульту, якщо цей каскад заводиться у судинах серця, то коронарний атеросклероз призводить до інфаркту міокарда", — перелічує Вікторія Мартинюк.
Також під "ударом" — нирки. Щорічно в Україні фіксується 50 тисяч інфарктів і 145 тисяч інсультів, додала лікарка.
Як уникнути ускладнень артеріальної гіпертензії
Уникати тютюнокуріння;
Зменшити вживання алкоголю;
Робити дозовані фізичні навантаження;
Контролювати масу тіла;
Дотримуватися дієти.
Лікування артеріальної гіпертензії
Зі слів завідувачки кардіологічного відділення, медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії поділяється на дві основних групи. Перша група – це препарати, які пацієнти вживають постійно. Друга група – це протикризові препарати, які застосовують для зниження артеріального тиску.
"Лікування артеріальної гіпертензії не просте, — каже Вікторія Мартинюк. — За один візит пацієнта до лікаря визначити, яке має бути лікування звичайно складно, кожному пацієнту виводимо медикаментозний маршрут і пропонуємо зустрічатись на переоглядах через певний проміжок часу, для того, щоб бачити, чи схема лікування підходить".
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До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією Суспільне поспілкувалося з завідувачкою кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Вікторією Мартинюк. Лікарка дала поради, на що звернути увагу людям та як правильно діяти при високому тиску.
Що таке артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія — це хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням артеріального тиску вище 140 на 90 мм рт. ст. Зі слів Вікторії Мартинюк, підвищений тиск — найрозповсюдженіше серцево-судинне захворювання і стосується 35 % дорослого населення.
"Серцево-судинні захворювання уже багато років поспіль займають перше місце в структурі загальної смертності. Артеріальна гіпертензія та атеросклероз – основні, головні чинники серцево-судинних подій. 40% пацієнтів не знають про те, що вони мають артеріальну гіпертензію. Лише 45% лікується з приводу артеріальної гіпертензії, і лише 14 % досягаються нормованого артеріального тиску", — зазначила завідувачка кардіологічного відділення.
Симптоми артеріальної гіпертензії
Зазвичай артеріальна гіпертензія минає на початках безсимптомно. "Недарма її називають "тихим убивцею", лише тоді, коли з’являються перші симптоми, а це говорить про те, що йде ураження органів – мішеней, зокрема судинок мозку, серця, очей і нирок", — говорить лікарка.
До основних проявів хвороби належать: головний біль, запаморочення, потемніння в очах, шум у вухах, задишка при ходьбі і набряки ніг.
Чому артеріальна гіпертензія небезпечна
"Артеріальна гіпертензія заводить каскад негативних реакцій в органах-мішенях, якщо цей каскад заводиться в судинах мозку, то енцефалопатія що прогресує приводить до інсульту, якщо цей каскад заводиться у судинах серця, то коронарний атеросклероз призводить до інфаркту міокарда", — перелічує Вікторія Мартинюк.
Також під "ударом" — нирки. Щорічно в Україні фіксується 50 тисяч інфарктів і 145 тисяч інсультів, додала лікарка.
Як уникнути ускладнень артеріальної гіпертензії
Уникати тютюнокуріння;
Зменшити вживання алкоголю;
Робити дозовані фізичні навантаження;
Контролювати масу тіла;
Дотримуватися дієти.
Лікування артеріальної гіпертензії
Зі слів завідувачки кардіологічного відділення, медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії поділяється на дві основних групи. Перша група – це препарати, які пацієнти вживають постійно. Друга група – це протикризові препарати, які застосовують для зниження артеріального тиску.
"Лікування артеріальної гіпертензії не просте, — каже Вікторія Мартинюк. — За один візит пацієнта до лікаря визначити, яке має бути лікування звичайно складно, кожному пацієнту виводимо медикаментозний маршрут і пропонуємо зустрічатись на переоглядах через певний проміжок часу, для того, щоб бачити, чи схема лікування підходить".
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