Кардіологиня з Луцька розповіла про небезпеку гіпертонії і як від неї вберегтися





До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією Вікторією Мартинюк. Лікарка дала поради, на що звернути увагу людям та як правильно діяти при високому тиску.



Що таке артеріальна гіпертензія



Артеріальна гіпертензія — це хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням артеріального тиску вище 140 на 90 мм рт. ст. Зі слів Вікторії Мартинюк, підвищений тиск — найрозповсюдженіше серцево-судинне захворювання і стосується 35 % дорослого населення.



"Серцево-судинні захворювання уже багато років поспіль займають перше місце в структурі загальної смертності. Артеріальна гіпертензія та атеросклероз – основні, головні чинники серцево-судинних подій. 40% пацієнтів не знають про те, що вони мають артеріальну гіпертензію. Лише 45% лікується з приводу артеріальної гіпертензії, і лише 14 % досягаються нормованого артеріального тиску", — зазначила завідувачка кардіологічного відділення.



Симптоми артеріальної гіпертензії



Зазвичай артеріальна гіпертензія минає на початках безсимптомно. "Недарма її називають "тихим убивцею", лише тоді, коли з’являються перші симптоми, а це говорить про те, що йде ураження органів – мішеней, зокрема судинок мозку, серця, очей і нирок", — говорить лікарка.



До основних проявів хвороби належать: головний біль, запаморочення, потемніння в очах, шум у вухах, задишка при ходьбі і набряки ніг.



Чому артеріальна гіпертензія небезпечна



"Артеріальна гіпертензія заводить каскад негативних реакцій в органах-мішенях, якщо цей каскад заводиться в судинах мозку, то енцефалопатія що прогресує приводить до інсульту, якщо цей каскад заводиться у судинах серця, то коронарний атеросклероз призводить до інфаркту міокарда", — перелічує Вікторія Мартинюк.



Також під "ударом" — нирки. Щорічно в Україні фіксується 50 тисяч інфарктів і 145 тисяч інсультів, додала лікарка.



Як уникнути ускладнень артеріальної гіпертензії



Уникати тютюнокуріння;



Зменшити вживання алкоголю;



Робити дозовані фізичні навантаження;



Контролювати масу тіла;



Дотримуватися дієти.



Лікування артеріальної гіпертензії



Зі слів завідувачки кардіологічного відділення, медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії поділяється на дві основних групи. Перша група – це препарати, які пацієнти вживають постійно. Друга група – це протикризові препарати, які застосовують для зниження артеріального тиску.



"Лікування артеріальної гіпертензії не просте, — каже Вікторія Мартинюк. — За один візит пацієнта до лікаря визначити, яке має бути лікування звичайно складно, кожному пацієнту виводимо медикаментозний маршрут і пропонуємо зустрічатись на переоглядах через певний проміжок часу, для того, щоб бачити, чи схема лікування підходить".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен четвертий чоловік та кожна п’ята жінка у світі страждають на гіпертонію, або як всі звикли казати “мають підвищений артеріальний тиск”. В Україні, за даними загальнонаціонального дослідження третина населення мала підвищений артеріальний тиск, гіпертензію або приймала препарати для зниження тиску.До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією Суспільне поспілкувалося з завідувачкою кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні. Лікарка дала поради, на що звернути увагу людям та як правильно діяти при високому тиску.Артеріальна гіпертензія — це хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням артеріального тиску вище 140 на 90 мм рт. ст. Зі слів Вікторії Мартинюк, підвищений тиск — найрозповсюдженіше серцево-судинне захворювання і стосується 35 % дорослого населення."Серцево-судинні захворювання уже багато років поспіль займають перше місце в структурі загальної смертності. Артеріальна гіпертензія та атеросклероз – основні, головні чинники серцево-судинних подій. 40% пацієнтів не знають про те, що вони мають артеріальну гіпертензію. Лише 45% лікується з приводу артеріальної гіпертензії, і лише 14 % досягаються нормованого артеріального тиску", — зазначила завідувачка кардіологічного відділення.Зазвичай артеріальна гіпертензія минає на початках безсимптомно. "Недарма її називають "тихим убивцею", лише тоді, коли з’являються перші симптоми, а це говорить про те, що йде ураження органів – мішеней, зокрема судинок мозку, серця, очей і нирок", — говорить лікарка.До основних проявів хвороби належать: головний біль, запаморочення, потемніння в очах, шум у вухах, задишка при ходьбі і набряки ніг."Артеріальна гіпертензія заводить каскад негативних реакцій в органах-мішенях, якщо цей каскад заводиться в судинах мозку, то енцефалопатія що прогресує приводить до інсульту, якщо цей каскад заводиться у судинах серця, то коронарний атеросклероз призводить до інфаркту міокарда", — перелічує Вікторія Мартинюк.Також під "ударом" — нирки. Щорічно в Україні фіксується 50 тисяч інфарктів і 145 тисяч інсультів, додала лікарка.Уникати тютюнокуріння;Зменшити вживання алкоголю;Робити дозовані фізичні навантаження;Контролювати масу тіла;Дотримуватися дієти.Зі слів завідувачки кардіологічного відділення, медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії поділяється на дві основних групи. Перша група – це препарати, які пацієнти вживають постійно. Друга група – це протикризові препарати, які застосовують для зниження артеріального тиску."Лікування артеріальної гіпертензії не просте, — каже Вікторія Мартинюк. — За один візит пацієнта до лікаря визначити, яке має бути лікування звичайно складно, кожному пацієнту виводимо медикаментозний маршрут і пропонуємо зустрічатись на переоглядах через певний проміжок часу, для того, щоб бачити, чи схема лікування підходить".

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