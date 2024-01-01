Євробачення-2024: скільки балів отримала Україна від глядачів та журі

Євробачення-2024: скільки балів отримала Україна від глядачів та журі
Alyona alyona та Jerry Heil гідно представили Україну на Євробаченні-2024. Вони отримали чималу кількість балів як від членів професійного журі, так і від глядачів.

Про те, які країни найвище оцінили Україну пише 24канал.

Україна посіла 3 місце на Євробаченні-2024, що є більш ніж достойним результатом. Особливо зважаючи на другий порядковий номер, обраний продюсерами конкурсу.

Які бали отримала Україна
Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil виступили у death spot (так називають виступ під другим номером), вони отримали високі бали від глядачів і журі. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали.

Бали від журі для України
Найвище Україну оцінило професійне журі таких країн, як Чехія та Молдова.

12 балів – Чехія, Молдова.
10 балів – Естонія, Франція, Польща.
8 балів – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.
7 балів – Хорватія.
6 балів – Данія, Австрія, Португалія, Литва.
5 балів – Люксембург, Грузія.
4 бали – Норвегія, Німеччина.
3 бали – Ісландія, Швеція.
2 бали – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія.
1 бал – Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія.

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Теги: Україна, Євробачення, результати
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