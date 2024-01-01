Євробачення-2024: скільки балів отримала Україна від глядачів та журі





Про те, які країни найвище оцінили Україну пише



Україна посіла 3 місце на Євробаченні-2024, що є більш ніж достойним результатом. Особливо зважаючи на другий порядковий номер, обраний продюсерами конкурсу.



Які бали отримала Україна

Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil виступили у death spot (так називають виступ під другим номером), вони отримали високі бали від глядачів і журі. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали.



Бали від журі для України

Найвище Україну оцінило професійне журі таких країн, як Чехія та Молдова.



12 балів – Чехія, Молдова.

10 балів – Естонія, Франція, Польща.

8 балів – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.

7 балів – Хорватія.

6 балів – Данія, Австрія, Португалія, Литва.

5 балів – Люксембург, Грузія.

4 бали – Норвегія, Німеччина.

3 бали – Ісландія, Швеція.

2 бали – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія.

1 бал – Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Alyona alyona та Jerry Heil гідно представили Україну на Євробаченні-2024. Вони отримали чималу кількість балів як від членів професійного журі, так і від глядачів.Про те, які країни найвище оцінили Україну пише 24канал. , що є більш ніж достойним результатом. Особливо зважаючи на другий порядковий номер, обраний продюсерами конкурсу.Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil виступили у death spot (так називають виступ під другим номером), вони отримали високі бали від глядачів і журі. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – 453 бали.Найвище Україну оцінило професійне журі таких країн, як Чехія та Молдова.12 балів – Чехія, Молдова.10 балів – Естонія, Франція, Польща.8 балів – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.7 балів – Хорватія.6 балів – Данія, Австрія, Португалія, Литва.5 балів – Люксембург, Грузія.4 бали – Норвегія, Німеччина.3 бали – Ісландія, Швеція.2 бали – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія.1 бал – Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія.

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