Ломаченко нокаутував Камбососа і став чемпіоном світу в легкій вазі. ВІДЕО

Ломаченко нокаутував Камбососа і став чемпіоном світу в легкій вазі. ВІДЕО
Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) в поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі.

Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді, - пише Чемпіон.

Активнішим на старті поєдинку був українець, який з перших хвилин контролював центру рингу. Його суперник намагався відповідати контратаками.

Атаки Ломаченка у перших раундах були влучнішими, Камбосос намагався пробивати по корпусу українця.

Ломаченко з кожним раундом збільшував свою перевагу. Василь володів ініціативою та повністю перебоксував австралійця.

За підсумками перших шести раундів тотальна домінація Ломаченка. Його потужні удари досягали цілі. Камбосос намагався відповідати, але йому бракувало влучності.

У 7-му раунді українець відправив суперника на канвас рингу. Джордж зміг піднятися та продовжив бій.

Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він не здався та продовжив свої комбінації по корпусу Василя.

У чемпіонських раундах Джордж намагався знайти свій шанс в нокауті, відчайдушно завдаючи ударів по Василю. Водночас українець не залишив йому шансів та двічі відправив його в нокдаун в 11 раунді. Після третього падіння австралійця рефері зупинив бій.


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Теги: бокс, спорт, Василь Ломаченко, чемпіон
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