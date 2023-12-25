Хто і як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом

Хто і як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом
Пацієнту, який отримав е-рецепт та має придбати за ним ліки, не обов'язково особисто приходити до аптеки. При необхідності ліки для нього можуть отримати рідні чи довірені особи за номером рецепту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як зауважують у Національній службі здоров'я України, для цього в аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом ліків саме ті, які потрібні.

"Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого виробника", - наголошують в повідомленні.

У НСЗУ пояснюють, що якщо в аптеці відсутнє необхідне торговельне найменування ліків, то його можна замовити та забрати через кілька днів, або звернутись до іншої аптеки, що відпускає "Доступні ліки".

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Теги: медицина, е-рецепт, Україна, ліки
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