Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО

Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО
Молодші сержанти Вікторія та Максим - мама і син, які служать в 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Про це повідомляють у пресслужбі бригади.

Вікторія мріяла служити в армії продовж 15 років, але вдалося здійснити своє бажання лише чотири роки тому.

"Для мене важливо відчувати себе частиною чогось великого та важливого в Україні та в усьому світі. Звісно, нелегко, але рух вперед завжди додає сил", - каже Вікторія.

Своїм прикладом вона не раз в житті навчала сина важливим речам. Щоб з дитинства син полюбив книги, вони читали по черзі. Мама - п’ять сторінок і дві – син. Ніколи не підвищувала голос на сина, а навпаки, ласкавим словом намагалася виховувати.

"Був випадок, коли однокласники сина завели мову про те, як кого вдома називають під час сварки. Хлопці розказують, а мій Максим мовчить. Питають у нього, а він каже: мене не сварять, мене люблять! Це дуже важливо, особливо в наш час: відчувати дитину, її настрій, бажання та прагнення. І просто підтримувати", - каже військовослужбовиця.

Через пів року після того, як Вікторія пішла служити в князівську бригаду, Максим теж став до її лав. Каже, що дуже хотів, аби служба була такою, де все чітко й зрозуміло.

В районні ведення бойових дій мамі і сину не часто доводиться зустрічатися, попри те, що служать в одній бригаді. Але короткі зустрічі потужно заряджають їх обох і додають сил боротися далі.

День матері нині в Україні з присмаком болю і горя. У нас сотні тисяч матерів, чиї діти на фронті. Що відчуває і переживає мама в такі години-дні-роки, годі уявити… Але ми знаємо, що сила материнської любові рятує і допомагає за тисячі кілометрів! Дякую, мамо! За життя, за любов, за підтримку і сили!

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Теги: війна, Україна, Волинь, 14 ОМБр, День матері
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