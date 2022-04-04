На Волині військовослужбовець повінчався з коханою

Андрій Барановський з села Седлище Старовижівської громади повінчався з дружиною Вікторією після 23 років шлюбу.



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Таїнство вінчання провів 9 травня 2024 року священник Іван Зеленко у Свято-Георгіївському храмі ПЦУ. Подружжя дало обітницю перед Богом, коли чоловік приїхав додому у 15-денну відпустку з передової. Про це дружина захисника розповіла Район.Стара Вижівка.



Андрій Барановський захищає Україну на Запорізькому напрямку. У липні 2023 року його призвали на військову службу за мобілізацією. Вікторія Барановська – завідувачка клубу села Седлище. У подружжя є троє дітей – два сини та донька.



Жінка каже, що на рішення повінчатися вплинуло те, що парафія у Седлищі перейшла у ПЦУ.



«Ми з чоловіком повінчалися в українській церкві. До такого рішення також війна спонукала. А ще прийшов час», − говорить Вікторія Барановська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьз села Седлище Старовижівської громади повінчався з дружиноюпісля 23 років шлюбу.Про це повідомляє Район.Стара Вижівка Таїнство вінчання провів 9 травня 2024 року священник Іван Зеленко у Свято-Георгіївському храмі ПЦУ. Подружжя дало обітницю перед Богом, коли чоловік приїхав додому у 15-денну відпустку з передової. Про це дружина захисника розповіла Район.Стара Вижівка.Андрій Барановський захищає Україну на Запорізькому напрямку. У липні 2023 року його призвали на військову службу за мобілізацією. Вікторія Барановська – завідувачка клубу села Седлище. У подружжя є троє дітей – два сини та донька.Жінка каже, що на рішення повінчатися вплинуло те, що парафія у Седлищі перейшла у ПЦУ.«Ми з чоловіком повінчалися в українській церкві. До такого рішення також війна спонукала. А ще прийшов час», − говорить Вікторія Барановська.

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