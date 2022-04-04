На Волині військовослужбовець повінчався з коханою

На Волині військовослужбовець повінчався з коханою
Військовослужбовець Андрій Барановський з села Седлище Старовижівської громади повінчався з дружиною Вікторією після 23 років шлюбу.

Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.

Таїнство вінчання провів 9 травня 2024 року священник Іван Зеленко у Свято-Георгіївському храмі ПЦУ. Подружжя дало обітницю перед Богом, коли чоловік приїхав додому у 15-денну відпустку з передової. Про це дружина захисника розповіла Район.Стара Вижівка.

Андрій Барановський захищає Україну на Запорізькому напрямку. У липні 2023 року його призвали на військову службу за мобілізацією. Вікторія Барановська – завідувачка клубу села Седлище. У подружжя є троє дітей – два сини та донька.

Жінка каже, що на рішення повінчатися вплинуло те, що парафія у Седлищі перейшла у ПЦУ.

«Ми з чоловіком повінчалися в українській церкві. До такого рішення також війна спонукала. А ще прийшов час», − говорить Вікторія Барановська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Седлище, Стара Вижівка, війна, вінчання, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні може подорожчати електроенергія: яким буде новий тариф
Сьогодні, 16:04
На Волині військовослужбовець повінчався з коханою
Сьогодні, 15:23
Кулінарний сімейний відеоблог волинянок набирає мільйони переглядів у мережі
Сьогодні, 14:42
Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Бєлгороді під час роботи ППО обвалився під'їзд 10-поверхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт» На «вербному» ярмарку у луцькому соборі збиратимуть гроші для батальйону «Любарт»
26 квітень, 08:25
Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими
04 квітень, 2022, 16:22
«Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО «Полетіли кулі в наші вулиці»: 16-річний волинянин презентував пісню про війну. ВІДЕО
07 березень, 2022, 12:40
Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні може подорожчати електроенергія: яким буде новий тариф
Сьогодні, 16:04
 0
На Волині військовослужбовець повінчався з коханою
Сьогодні, 15:23
 0
Кулінарний сімейний відеоблог волинянок набирає мільйони переглядів у мережі
Сьогодні, 14:42
 0
Мама і син служать молодшими сержантами у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 14:01
 0
У Бєлгороді під час роботи ППО обвалився під'їзд 10-поверхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8