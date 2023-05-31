В Україні може подорожчати електроенергія: яким буде новий тариф





Планується підвищення з рівня 2,64 до 3,5-4 гривень за кіловат-годину з метою підготовки до наступного опалювального сезону. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, - пише



"Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але, будемо відвертими, обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22-го березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти, і на сьогодні вже втрачено понад 8 гігаватів і це величезний об'єм генеруючих потужностей", – заявила вона.



Зазначається, що утримання енергетичної системи в стабільній роботі є вкрай складним завданням. Зростаючі вимоги до безпеки та ефективності ставлять під сумнів здатність системи працювати без перебоїв.



Попри складнощі, пов'язані з підвищенням тарифів на електроенергію, цей крок є необхідним для підготовки до наступного опалювального сезону. Планується розгляд можливості підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год. Це рішення необхідне для забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи.



Також у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці Кабінет міністрів України розглядає можливість введення аварійних відключень світла для побутових споживачів в разі дефіциту електроенергії. Це заходи, які вже запроваджено для бізнесу і можуть розширитися і на побутових споживачів в разі загострення ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з атаками на енергетичну інфраструктуру, що призвели до втрати понад 8 гігават енергетичних потужностей, розглядається можливість підвищення тарифів на електроенергію в Україні.Планується підвищення з рівня 2,64 до 3,5-4 гривень за кіловат-годину з метою підготовки до наступного опалювального сезону. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, - пише Obozrevatel "Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але, будемо відвертими, обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22-го березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти, і на сьогодні вже втрачено понад 8 гігаватів і це величезний об'єм генеруючих потужностей", – заявила вона.Зазначається, що утримання енергетичної системи в стабільній роботі є вкрай складним завданням. Зростаючі вимоги до безпеки та ефективності ставлять під сумнів здатність системи працювати без перебоїв.Попри складнощі, пов'язані з підвищенням тарифів на електроенергію, цей крок є необхідним для підготовки до наступного опалювального сезону. Планується розгляд можливості підвищення ціни на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5-4 грн/кВт-год. Це рішення необхідне для забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи.Також у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці Кабінет міністрів України розглядає можливість введення аварійних відключень світла для побутових споживачів в разі дефіциту електроенергії. Це заходи, які вже запроваджено для бізнесу і можуть розширитися і на побутових споживачів в разі загострення ситуації.

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