У Бєлгороді під час роботи ППО обвалився під'їзд 10-поверхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
У місті Бєлгород стався обвал під'їзду 10-поверхового будинку.
Руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Інтерфакс.
"Повністю – з першого по десятий поверх обвалилася одна секція 10-поверхового будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. Під завалами можуть бути люди. Розпочато рятувальні роботи", – розповіли у МНС РФ.
За попередніми даними, під завалами понад 10 осіб. Зв'язку з людьми немає. При цьому існує загроза обвалення сусідніх під'їздів. Проводиться евакуація.
У свою чергу російські Telegram-канали пишуть про мінімум сімох загиблих і 15 поранених.
Зазначимо, що руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО.
На одному з оприлюднених відео видно, що перед будинком стався вибух, після чого і сталося руйнування під'їзду.
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Руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Інтерфакс.
"Повністю – з першого по десятий поверх обвалилася одна секція 10-поверхового будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. Під завалами можуть бути люди. Розпочато рятувальні роботи", – розповіли у МНС РФ.
За попередніми даними, під завалами понад 10 осіб. Зв'язку з людьми немає. При цьому існує загроза обвалення сусідніх під'їздів. Проводиться евакуація.
У свою чергу російські Telegram-канали пишуть про мінімум сімох загиблих і 15 поранених.
Зазначимо, що руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО.
На одному з оприлюднених відео видно, що перед будинком стався вибух, після чого і сталося руйнування під'їзду.
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