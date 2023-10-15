У Бєлгороді під час роботи ППО обвалився під'їзд 10-поверхівки. ВІДЕО





Руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО. Про це повідомляє



"Повністю – з першого по десятий поверх обвалилася одна секція 10-поверхового будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. Під завалами можуть бути люди. Розпочато рятувальні роботи", – розповіли у МНС РФ.



За попередніми даними, під завалами понад 10 осіб. Зв'язку з людьми немає. При цьому існує загроза обвалення сусідніх під'їздів. Проводиться евакуація.



У свою чергу російські Telegram-канали пишуть про мінімум сімох загиблих і 15 поранених.



Зазначимо, що руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО.



На одному з оприлюднених відео видно, що перед будинком стався вибух, після чого і сталося руйнування під'їзду.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Бєлгород стався обвал під'їзду 10-поверхового будинку.Руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на Інтерфакс."Повністю – з першого по десятий поверх обвалилася одна секція 10-поверхового будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. Під завалами можуть бути люди. Розпочато рятувальні роботи", – розповіли у МНС РФ.За попередніми даними, під завалами понад 10 осіб. Зв'язку з людьми немає. При цьому існує загроза обвалення сусідніх під'їздів. Проводиться евакуація.У свою чергу російські Telegram-канали пишуть про мінімум сімох загиблих і 15 поранених.Зазначимо, що руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО.На одному з оприлюднених відео видно, що перед будинком стався вибух, після чого і сталося руйнування під'їзду.

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