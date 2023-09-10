ЗСУ за добу знищили ще 1 260 окупантів
Сьогодні, 10:26
Сили оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 загарбників та велику кількість техніки ворога.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 482290 (+1260) осіб,
танків ‒ 7454 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
артилерійських систем – 12472 (+30) од,
РСЗВ – 1066 (+2) од,
засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
літаків – 350 (+1) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 482290 (+1260) осіб,
танків ‒ 7454 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
артилерійських систем – 12472 (+30) од,
РСЗВ – 1066 (+2) од,
засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
літаків – 350 (+1) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ за добу знищили ще 1 260 окупантів
Сьогодні, 10:26
Яка ситуація на фронті станом на ранок 12 травня
Сьогодні, 09:00
Волинянина засудили на рік, бо не захотів брати повістку
Сьогодні, 06:34