ЗСУ за добу знищили ще 1 260 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 482290 (+1260) осіб,

танків ‒ 7454 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,

артилерійських систем – 12472 (+30) од,

РСЗВ – 1066 (+2) од,

засоби ППО ‒ 797 (+1) од,

літаків – 350 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),

крилаті ракети ‒ 2194 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 загарбників та велику кількість техніки ворога.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько/ about 482290 (+1260) осіб,танків ‒ 7454 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,артилерійських систем – 12472 (+30) од,РСЗВ – 1066 (+2) од,засоби ППО ‒ 797 (+1) од,літаків – 350 (+1) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),крилаті ракети ‒ 2194 (+1),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)Дані уточнюються.

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