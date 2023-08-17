Волинянина засудили на рік, бо не захотів брати повістку





За ухилення від мобілізації Ратнівський районний суд присудив йому рік в'язниці, пишуть



Сергія К., який з 2007 року перебував на обліку як військовозобов'язаний, у жовтні 2023-го військово-лікарська комісія визнала придатним до військової служби без обмежень.



10 жовтня 2023 року працівники ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку про необхідність з'явитися у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Проте волинянин відмовився отримувати її. У призначений час він так і не з’явився у пункт збору, ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації.



Обвинувачений визнав вину у скоєнні кримінального правопорушення. Причину неявки пояснив тим, що доглядає матір з інвалідністю ІІІ групи, яка має проблеми із слухом та не може фізично працювати. Чоловік зазначив, що вони живуть лише удвох на хуторі, а найближчі сусіди – приблизно за один кілометр. Також додав, що підстав для відстрочки від призову не має, у скоєному розкаявся, просив суворо не карати.



Суд визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, передбаченого статтею 336 КК України, та призначив покарання у виді обмеження волі на один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець села Височне Ратнівської громади відмовився брати повістку та не з’явився до пункту збору, бо сам доглядає хвору матір.За ухилення від мобілізації Ратнівський районний суд присудив йому рік в'язниці, пишуть Волинські новини ., який з 2007 року перебував на обліку як військовозобов'язаний, у жовтні 2023-го військово-лікарська комісія визнала придатним до військової служби без обмежень.10 жовтня 2023 року працівники ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку про необхідність з'явитися у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Проте волинянин відмовився отримувати її. У призначений час він так і не з’явився у пункт збору, ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації.Обвинувачений визнав вину у скоєнні кримінального правопорушення. Причину неявки пояснив тим, що доглядає матір з інвалідністю ІІІ групи, яка має проблеми із слухом та не може фізично працювати. Чоловік зазначив, що вони живуть лише удвох на хуторі, а найближчі сусіди – приблизно за один кілометр. Також додав, що підстав для відстрочки від призову не має, у скоєному розкаявся, просив суворо не карати.Суд визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, передбаченого статтею 336 КК України, та призначив покарання у виді обмеження волі на один рік.

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