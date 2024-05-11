Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»

Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»
Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил рф, які атакують Україну "Кинджалами".

Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.

Також ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів. Повний перелік можна побачити на сайті ГУР.
Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»


44 оап ОсП (в/ч 83122) сформований 1 грудня 2021 року, місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Довідково: Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

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Теги: Україна, росія, війна
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