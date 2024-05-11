Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну «Кинджалами»





Про це пише



Також ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.



Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів. Повний перелік можна побачити на сайті ГУР.





44 оап ОсП (в/ч 83122) сформований 1 грудня 2021 року, місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.



Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.



Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.



Довідково: Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.



Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил рф, які атакують Україну "Кинджалами".Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.Також ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів. Повний перелік можна побачити на сайті ГУР.44 оап ОсП (в/ч 83122) сформований 1 грудня 2021 року, місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію