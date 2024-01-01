12 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналіст(на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1», колишній депутат Луцької міської радиТакож день народження 12 травня у журналістівВітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.12 травня – Всесвітній день медичної сестри. Його відзначають з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.Бажаємо людям цієї професії здоров’я, терпіння і миру.12 травня в Україні святкують День матері. Одне з найзворушливіших свят, яке припадає щорічно на другу неділю травня.