12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналіст Максим Яблонський (на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Лідія Кривдік, колишній депутат Луцької міської ради Олександр Семенюк.
Також день народження 12 травня у журналістів Валентина Клімовича і Людмили Попович.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.
Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.
12 травня – Всесвітній день медичної сестри. Його відзначають з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.
Бажаємо людям цієї професії здоров’я, терпіння і миру.
12 травня в Україні святкують День матері. Одне з найзворушливіших свят, яке припадає щорічно на другу неділю травня.
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Також день народження 12 травня у журналістів Валентина Клімовича і Людмили Попович.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.
Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.
12 травня – Всесвітній день медичної сестри. Його відзначають з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.
Бажаємо людям цієї професії здоров’я, терпіння і миру.
12 травня в Україні святкують День матері. Одне з найзворушливіших свят, яке припадає щорічно на другу неділю травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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