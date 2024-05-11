Німецькі політики пропонують збивати російські дрони на заході України силами НАТО

Німецькі політики пропонують збивати російські дрони на заході України силами НАТО
Країни НАТО можуть допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем ППО, розташованих на східних кордонах альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії.

Такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/"зелених", пише LB.ua із посиланням на газету FAZ.

Як випливає з публікації, таку ідею озвучив експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, а також колишній помічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Хорст-Хайнріх Браус. На думку Ланґе, це дозволило б забезпечити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 км. А це, у свою чергу, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших частинах фронту.

За оцінкою журналістів FAZ, такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, про який думає і президент Франції Емманюель Макрон, який не виключив відправлення французьких військових на допомогу Києву: "Західні сили б безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України".

Агнешка Бруггер із партії "зелених" вважає за правильне "розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх (з Україною, - ред.) держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".

Подібну думку поділяє її колега по партії Антон Хофрайтер. "Повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі", - наводить його слова газета FAZ. Тим часом поки про це "не йдеться", уточнює політик. Наразі, з погляду Хофрайтера, для Заходу головне "значно збільшити" постачання озброєнь та боєприпасів для самої України.

Зі свого боку депутат ВДП Маркус Фабер зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі. "За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. – ред.) можливим", – каже він.

За знищення російських "безпілотних літаючих апаратів" над Україною західними системами ППО виступає і депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер. "Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", - аргументує він. Як стверджує Кізеветтер, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великобританії допомогли відобразити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

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Теги: Україна, росія, війна
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