На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
Волинські рятувальники взяли участь у зустрічі громадян, які прибули евакуаційним потягом з Донеччини/

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні, 11 травня, на Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.

Співробітники ДСНС допомогли громадянам вийти з потягу, перенести речі до автобусів, медики-рятувальники надали необхідну медичну допомогу, а психологи спілкувались з дітьми та дорослими і надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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