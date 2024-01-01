На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 20:30
Волинські рятувальники взяли участь у зустрічі громадян, які прибули евакуаційним потягом з Донеччини/
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 11 травня, на Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.
Співробітники ДСНС допомогли громадянам вийти з потягу, перенести речі до автобусів, медики-рятувальники надали необхідну медичну допомогу, а психологи спілкувались з дітьми та дорослими і надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 11 травня, на Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.
Співробітники ДСНС допомогли громадянам вийти з потягу, перенести речі до автобусів, медики-рятувальники надали необхідну медичну допомогу, а психологи спілкувались з дітьми та дорослими і надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
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