На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. ФОТО

Волинські рятувальники взяли участь у зустрічі громадян, які прибули евакуаційним потягом з Донеччини/Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 11 травня, на Волинь прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області з громадянами, які вимушено залишили свої домівки.Співробітники ДСНС допомогли громадянам вийти з потягу, перенести речі до автобусів, медики-рятувальники надали необхідну медичну допомогу, а психологи спілкувались з дітьми та дорослими і надали моральну підтримку тим, хто її потребував.