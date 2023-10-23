780 смідинських слів: в громаді на Волині видали діалектичний словник





Поки надрукували 20 екземплярів словника, розповів у коментарі Володимир Козачук.



Слів, яких немає в інших словниках, але часто вживаються жителі Смідинської громади, назбирали 780. Їх розмістили на 46 сторінках. "Крім слів у словник також увійшли 110 назв урочищ, майже 80 найтиповіших смідинських прізвищ, десь стільки ж прізвиськ. Постійно здавалося, ну ось вже все зібрали, що тільки можна. Але ж ні, ще додавалися нові слова", — говорить Володимир Козачук.



Словник автори видали власним коштом. Над ним працювали не один рік і опитали десятки корінних жителів Смідина.



Збирала діалектизми також Людмила Івануха — вчителька української мови та літератури на пенсії.



Як додав Володимир Козачук, перші 20 екземплярів придбали ті, хто попередньо замовив словник діалектичних слів. Автори уже планують друк наступної партії. Також днями мають презентувати збірку діалектизмів у місцевій школі, щоб зі смідинськими діалектами познайомилися діти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Смідинській громаді на Волині видали власний словник діалектичних слів, назв та місцевих прізвиськ і прізвищ.Поки надрукували 20 екземплярів словника, розповів у коментарі Суспільного один з його авторів, колишній вчительСлів, яких немає в інших словниках, але часто вживаються жителі Смідинської громади, назбирали 780. Їх розмістили на 46 сторінках. "Крім слів у словник також увійшли 110 назв урочищ, майже 80 найтиповіших смідинських прізвищ, десь стільки ж прізвиськ. Постійно здавалося, ну ось вже все зібрали, що тільки можна. Але ж ні, ще додавалися нові слова", — говорить Володимир Козачук.Словник автори видали власним коштом. Над ним працювали не один рік і опитали десятки корінних жителів Смідина.Збирала діалектизми також— вчителька української мови та літератури на пенсії.Як додав Володимир Козачук, перші 20 екземплярів придбали ті, хто попередньо замовив словник діалектичних слів. Автори уже планують друк наступної партії. Також днями мають презентувати збірку діалектизмів у місцевій школі, щоб зі смідинськими діалектами познайомилися діти.

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