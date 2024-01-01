Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів.
Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 14-16°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.

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Теги: Волинь, погода
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