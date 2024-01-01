Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 14-16°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів.Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 14-16°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.

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