«Шахтар» став достроковим чемпіоном України з футболу





Єдиний гол на свій рахунок записав Георгій Судаков, реалізувавши пенальті, пише



Після перемоги «гірники» збільшили відстань від киян до 7 очок і стали достроковими чемпіонами УПЛ.



Для «Шахтаря» цьогорічна перемога в УПЛ стала 15-ю в історії. «Динамо» має в активі 16 титулів Прем’єр-ліги.



Нагадаємо, 15 травня «гірники» зіграють з «Ворсклою» у фіналі Кубка України з футболу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Шахтар» на «Арені Львів» мінімально здолав «Динамо» (1:0) у 28 турі Української Прем’єр-ліги.Єдиний гол на свій рахунок записав Георгій Судаков, реалізувавши пенальті, пише LB.ua Після перемоги «гірники» збільшили відстань від киян до 7 очок і стали достроковими чемпіонами УПЛ.Для «Шахтаря» цьогорічна перемога в УПЛ стала 15-ю в історії. «Динамо» має в активі 16 титулів Прем’єр-ліги.Нагадаємо, 15 травня «гірники» зіграють з «Ворсклою» у фіналі Кубка України з футболу.

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