«Шахтар» став достроковим чемпіоном України з футболу
Сьогодні, 21:12
«Шахтар» на «Арені Львів» мінімально здолав «Динамо» (1:0) у 28 турі Української Прем’єр-ліги.
Єдиний гол на свій рахунок записав Георгій Судаков, реалізувавши пенальті, пише LB.ua.
Після перемоги «гірники» збільшили відстань від киян до 7 очок і стали достроковими чемпіонами УПЛ.
Для «Шахтаря» цьогорічна перемога в УПЛ стала 15-ю в історії. «Динамо» має в активі 16 титулів Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, 15 травня «гірники» зіграють з «Ворсклою» у фіналі Кубка України з футболу.
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Єдиний гол на свій рахунок записав Георгій Судаков, реалізувавши пенальті, пише LB.ua.
Після перемоги «гірники» збільшили відстань від киян до 7 очок і стали достроковими чемпіонами УПЛ.
Для «Шахтаря» цьогорічна перемога в УПЛ стала 15-ю в історії. «Динамо» має в активі 16 титулів Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, 15 травня «гірники» зіграють з «Ворсклою» у фіналі Кубка України з футболу.
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