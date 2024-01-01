На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом

На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
Сьогодні, 11 травня , громада провела в останню земну дорогу юного Героя Владислава Богомаза.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Віддати останню шану загиблому захиснику України зібралися односельці, жителі навколишніх сіл, близькі, родина, друзі, знайомі та бойові побратими.

Поховання воїна здійснювалося з усіма військовими почестями та за церковним уставом.

Чин похорону відбувся у храмі села Бережці.

Навіки 24-річним залишиться в нашій пам’яті мужній захисник України Владислав Богомаз.

"Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким", - наголошують у громаді.
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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