На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Богомазом
Сьогодні, 23:11
Сьогодні, 11 травня , громада провела в останню земну дорогу юного Героя Владислава Богомаза.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Віддати останню шану загиблому захиснику України зібралися односельці, жителі навколишніх сіл, близькі, родина, друзі, знайомі та бойові побратими.
Поховання воїна здійснювалося з усіма військовими почестями та за церковним уставом.
Чин похорону відбувся у храмі села Бережці.
Навіки 24-річним залишиться в нашій пам’яті мужній захисник України Владислав Богомаз.
"Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Віддати останню шану загиблому захиснику України зібралися односельці, жителі навколишніх сіл, близькі, родина, друзі, знайомі та бойові побратими.
Поховання воїна здійснювалося з усіма військовими почестями та за церковним уставом.
Чин похорону відбувся у храмі села Бережці.
Навіки 24-річним залишиться в нашій пам’яті мужній захисник України Владислав Богомаз.
"Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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