На трьох аварійних ділянках тепломереж у Луцьку триває ремонт





Як повідомили у комунальному підприємстві Луцьктепло, матеріалу для ремонту закупили за кошти інвестиційної програми. Роботи виконують господарським способом за трьома адресами:



- У дворі гімназії №4 завершуються роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі, через яку опалюється навчальний заклад та два житлові будинки на вул. Коперника, 27 та на вул. Світлій, 9. На об'єкті планують відремонтувати зношену ділянку теплової мережі протяжністю 230 метрів. За останні 3 роки на цій мережі сталося 2 витоки, зазначили комунальники.

- На проспекті Соборності, 13 завершуються роботи на ділянці мережі протяжністю 100 метрів. За останні 3 опалювальні сезони на цій тепломережі зафіксували 3 витоки. Комунальники вирішили повністю замінити тепломережу. Після цього тепловики візьмуться до розкопок на другій частині ділянки.

- Стартували також ремонтні роботи на 130-метровій тепловій мережі від центрального теплового пункту на просп. Молоді, 5в, вздовж будинку на просп. Молоді, 5б і з переходом до теплової камери через вул. Ветеранів. Комунальники працюватимуть у два етапи.



В комунальному підприємстві "Луцьктепло" додали, що впродовж міжопалювального періоду на тепловому господарстві міста передбачено виконати чимало інших робіт. Це стосується як котелень, центральних теплових пунктів, так і теплових мереж, передає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартували ремонтні роботи на трьох аварійних ділянках тепломереж, які були заплановані в міжопалювальний період.Як повідомили у комунальному підприємстві Луцьктепло, матеріалу для ремонту закупили за кошти інвестиційної програми. Роботи виконують господарським способом за трьома адресами:- У дворі гімназії №4 завершуються роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі, через яку опалюється навчальний заклад та два житлові будинки на вул. Коперника, 27 та на вул. Світлій, 9. На об'єкті планують відремонтувати зношену ділянку теплової мережі протяжністю 230 метрів. За останні 3 роки на цій мережі сталося 2 витоки, зазначили комунальники.- На проспекті Соборності, 13 завершуються роботи на ділянці мережі протяжністю 100 метрів. За останні 3 опалювальні сезони на цій тепломережі зафіксували 3 витоки. Комунальники вирішили повністю замінити тепломережу. Після цього тепловики візьмуться до розкопок на другій частині ділянки.- Стартували також ремонтні роботи на 130-метровій тепловій мережі від центрального теплового пункту на просп. Молоді, 5в, вздовж будинку на просп. Молоді, 5б і з переходом до теплової камери через вул. Ветеранів. Комунальники працюватимуть у два етапи.В комунальному підприємстві "Луцьктепло" додали, що впродовж міжопалювального періоду на тепловому господарстві міста передбачено виконати чимало інших робіт. Це стосується як котелень, центральних теплових пунктів, так і теплових мереж, передає Суспільне

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