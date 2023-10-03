До школи — на велосипедах: в ліцеї у Луцьку розширили велопарковку до сотні місць





Про це Роман Поліщук. З його слів, у закладі навчається 1200 школярів.

"Велосипедом швидше, ніж пішки"



Учень Владислав Омельчук каже: велосипедом діставатися на уроки швидше, ніж пішки. "Я живу на вулиці Львівській, мені до школи їхати десь 1,5 км. Їжджу, як тільки стало тепло", — говорить школяр.



П’ятикласниця Анна Бондарук теж до школи їздить велосипедом. Школярка розповідає: знає і виконує правила дорожнього руху. "Потрібно їхати по бруківці, на кожному повороті зупинятись, дивитись, чи немає автомобіля. Коли мені потрібно перейти дорогу, то я злажу з велосипеда та іду як пішохід, веду його в руках", — каже учениця ліцею.



Коли учні та вчителі пересіли на велосипеди



Велосипед як транспорт до школи став популярним з початком повномасштабного вторгнення, розповідає директор ліцею №2 Роман Поліщук. Педагог на роботу також добирається на двоколісному транспорті. Каже: спочатку місць для паркування було достатньо.



"Була криза з пальним і я почав їздити велосипедом. Доєдналися спершу вчителі, потім учні. Учнів ставало більше — і вже через рік не вистачало місця на шкільному подвір'ї для усіх велосипедів", — пригадує Роман Поліщук.



Вчителі школи Олександр Головій та Юрій Мельничук самотужки доробили велопарковку. На матеріали навчальний заклад витратив 18 тисяч гривень. Тепер тут може розміститися до сотні велосипедів.



"Нам і цих вже мало, тому що там далі під деревами ще стоять велосипеди. Також потрібно знову варити", — говорить вчитель Олександр Головій.



"Велосипедний травень — 2024"



В рамках всеукраїнської кампанії луцький ліцей № 2 доєднався до челенджу "Велосипедний травень – 2024", аби заохотити дітей та дорослих до активного способу життя. "На наших дітей є багато негативних впливів. Це — малорухливий спосіб життя, стан повітря, стреси. А їзда на велосипеді дещо мінімізує ці впливи на школярів", — говорить заступниця директора ліцею Наталія Козак.



"Велосипедну" ініціативу підтримує мама двох учнів Луцького ліцею №2 Юлія Головій. "Ми завжди їздимо всією родиною на велосипедах. І я, і двоє дітей, які тут навчаються у першому та четвертому класах. Тільки потепліє, вже навіть у березні просяться, щоб велосипедом добиратися до школи", — каже мама Юлія Головій.



За словами директора ліцею №2, заклад розташований на околиці Луцька, тому діти на навчання добираються не центральними дорогами міста. За час повномасштабної війни, відколи діти активно їздять до школи велосипедами, ДТП за участі школярів не було, додав Роман Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні та педагоги ліцею №2 у Луцьку в теплу пору року їздять на навчання на велосипедах. На шкільному подвір’ї спеціально облаштували майже сотню велопаркувальних місць.Про це Суспільному розповів директор ліцею. З його слів, у закладі навчається 1200 школярів."Велосипедом швидше, ніж пішки"Ученькаже: велосипедом діставатися на уроки швидше, ніж пішки. "Я живу на вулиці Львівській, мені до школи їхати десь 1,5 км. Їжджу, як тільки стало тепло", — говорить школяр.П’ятикласницятеж до школи їздить велосипедом. Школярка розповідає: знає і виконує правила дорожнього руху. "Потрібно їхати по бруківці, на кожному повороті зупинятись, дивитись, чи немає автомобіля. Коли мені потрібно перейти дорогу, то я злажу з велосипеда та іду як пішохід, веду його в руках", — каже учениця ліцею.Коли учні та вчителі пересіли на велосипедиВелосипед як транспорт до школи став популярним з початком повномасштабного вторгнення, розповідає директор ліцею №2. Педагог на роботу також добирається на двоколісному транспорті. Каже: спочатку місць для паркування було достатньо."Була криза з пальним і я почав їздити велосипедом. Доєдналися спершу вчителі, потім учні. Учнів ставало більше — і вже через рік не вистачало місця на шкільному подвір'ї для усіх велосипедів", — пригадує Роман Поліщук.Вчителі школитасамотужки доробили велопарковку. На матеріали навчальний заклад витратив 18 тисяч гривень. Тепер тут може розміститися до сотні велосипедів."Нам і цих вже мало, тому що там далі під деревами ще стоять велосипеди. Також потрібно знову варити", — говорить вчитель Олександр Головій."Велосипедний травень — 2024"В рамках всеукраїнської кампанії луцький ліцей № 2 доєднався до челенджу "Велосипедний травень – 2024", аби заохотити дітей та дорослих до активного способу життя. "На наших дітей є багато негативних впливів. Це — малорухливий спосіб життя, стан повітря, стреси. А їзда на велосипеді дещо мінімізує ці впливи на школярів", — говорить заступниця директора ліцею"Велосипедну" ініціативу підтримує мама двох учнів Луцького ліцею №2 Юлія Головій. "Ми завжди їздимо всією родиною на велосипедах. І я, і двоє дітей, які тут навчаються у першому та четвертому класах. Тільки потепліє, вже навіть у березні просяться, щоб велосипедом добиратися до школи", — каже мамаЗа словами директора ліцею №2, заклад розташований на околиці Луцька, тому діти на навчання добираються не центральними дорогами міста. За час повномасштабної війни, відколи діти активно їздять до школи велосипедами, ДТП за участі школярів не було, додав Роман Поліщук.

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