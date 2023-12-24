Чи буде Зеленський легітимним президентом після 21 травня: відповідь очільника Мін'юсту

Чи буде Зеленський легітимним президентом після 21 травня: відповідь очільника Мін'юсту
Президент України Володимир Зеленський жодним чином не втратить свою легітимність після 21 травня.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він підкреслив, що легітимність Зеленського — це тема, яку досить часто порушує Росія та кремлівська пропаганда. Вони зауважують, що чинний президент України нібито втратить свою легітимність після 21 травня, коли закінчується п'ятирічний термін його каденції.

З його слів, повноваження чинного президента, тобто Зеленського, триватимуть до обрання наступного очільника країни. Водночас він зауважив, що коли складався нинішній Основний закон держави мало хто вірив у реалістичність, навіть віртуальну, повномасштабної війни за участю України з таким сусідою, як Російська Федерація. Тож певні норми і положення Конституції були прописані не досить ретельно і вдало.

"Не лише по термінах повноважень, є і багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу — воно сформульовано не ідеально, м'яко кажучи", — пояснив міністр.

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Теги: Президент України, Володимир Зеленський, легітимність
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