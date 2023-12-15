Ціна питання: де у Луцьку орендувати велосипед

Ціна питання: де у Луцьку орендувати велосипед
Велокультура є частиною міської культури. Велосипеди – це екологічний транспорт, який не створює багато шуму, не займає багато місця, підходить мешканцям різного віку і це – хороше рішення для людиноцентричних міст.

Якщо ж любителі крутити педалі не мають власного двоколісного, то можуть їх орендувати. Де і за скільки орендувати велосипед у Луцьку дізналося misto.media.

Луцькпрокат має в асортименті чоловічі, жіночі, підліткові велосипеди, тому ви зможете покататися усією сім'єю. Також можна орендувати велосипед із дитячим кріслом.

Яка вартість?

Ціна прокату залежить від виду велосипеда та тривалості оренди. Година катання коштуватиме від 35 до 70 гривень. Доба – від 210 до 400 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 22:00

Локація: Київський Майдан, 11.

Номер телефону: 097 811 94 80

Rover-Bike має чимало велосипедів на вибір, які підійдуть і для новачків, і для затятих фанатів цього транспорту, і навіть для професіоналів. Вас проконсультують і допоможуть обрати транспорт, який відповідатиме вашим потребам та побажанням.

Яка вартість?

Ціна за годину прокату стартує від 60 гривень. Залежить від типу велосипеда.

Графік роботи: з 12:00 до 21:00.

Локація: проспект Соборності, 16в.

Номер телефону: 095 184 9292

Луцька Венеція у Центральному парку пропонує прокат велосипедів туристичного спорядження та човнів.

Яка вартість?

Середня ціна за годину прокату – 100 гривень. Залежить від типу велосипеда.

Графік роботи: у будні з 9:00 до 22:00, а у вихідні з 8:00 до 23:00

Локація: вулиця Глушець, Центральний парк імені Лесі Українки

Номер телефону: 095 559 05 72

Раніше орендувати велосипед можна було у центрі туристичної інформації та послуг, але цьогоріч таких послуг уже не надають.

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Теги: велосипеди, прокат, Луцьк
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