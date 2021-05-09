Коли День матері 2024: дата та історія зворушливого свята

Коли День матері 2024: дата та історія зворушливого свята
День матері - це одне з найзворушливіших свят, адже мама - найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Коли День матері в Україні відзначатимуть 2024 року, як у нас з'явився цей день і його традиції - розповідаємо в матеріалі.

Як з'явився День матері

Історія свята не менш зворушлива, ніж сам день. 1908 року американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів у пам'ять про свою маму, яка передчасно померла. Анна почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свою пропозицію видатним особам для того, щоб присвятити мамам один день на рік, передає УНІАН.

Усе було не даремно: у 1910 році штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом, а згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах.

Якого числа День матері відзначають в Україні у 2024 році

В Україні свято, як і в багатьох інших країнах світу, відзначають у другу неділю травня - відповідно до Указу Президента України від 1999 року. У 2024 році День матері Україна святкуватиме 12 травня.

День матері та його традиції

Головна традиція свята - цього дня від щирого серця вітають мам. Дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші та всіляко висловлюють повагу і любов до матері - за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Ті, хто втратив маму рано, йдуть із квітами на їхні могили, щоб вшанувати пам'ять найдорожчої людини.

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Теги: день матері, свято
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