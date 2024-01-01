Дівчина з Волині виступає на «Євробаченні-2024» з alyona alyona & Jerry Heil
Сьогодні, 11:14
Дівчина з Нововолинська Софія Демчук виступає на «Євробаченні-2024» з alyona alyona & Jerry Heil.
Про це повідомила її сестра Іра Демчук у соцмережах, передає Конкурент.
Зокрема, під кінець виступу учасниць з України на «Євробаченні-2024» з'являється кадр з зображенням жінок, одною з яких і є волинянка.
Так наприкінці номеру Jerry Heil та alyona alyona опускаються додолу, начебто до інших жінок. Багатьох глядачів саме на цьому моменті «пробило» на сльозу. Загалом Women's power та обʼєднання жінок для важливої мети – один з головних меседжів їхнього виступу. Дівчата прагнули нагадати, що хоч ми прості люди, можемо досягти нереальних вершин.
Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею «Teresa & Maria» під номером 2. Дивіться гранд-фінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення 11 травня на платформах Суспільного — початок о 22:00.
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Про це повідомила її сестра Іра Демчук у соцмережах, передає Конкурент.
Зокрема, під кінець виступу учасниць з України на «Євробаченні-2024» з'являється кадр з зображенням жінок, одною з яких і є волинянка.
Так наприкінці номеру Jerry Heil та alyona alyona опускаються додолу, начебто до інших жінок. Багатьох глядачів саме на цьому моменті «пробило» на сльозу. Загалом Women's power та обʼєднання жінок для важливої мети – один з головних меседжів їхнього виступу. Дівчата прагнули нагадати, що хоч ми прості люди, можемо досягти нереальних вершин.
Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею «Teresa & Maria» під номером 2. Дивіться гранд-фінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення 11 травня на платформах Суспільного — початок о 22:00.
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